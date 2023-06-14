На картинах Пикассо изображена украинка

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Балерина Ольга Хохлова из Нежина была второй супругой художника Пабло Пикассо. Художник нарисовал 44 портрета украинки, картина "Женщина в розовом" позже ушла с молотка за 4,2 миллиона долларов.

Ольга входила в балетную группу балетмейстера Сергея Дягилева, обладала талантом, гордой осанкой, хорошей техникой и чрезвычайным трудолюбием. И к моменту знакомства с Пикассо она танцевала в труппе уже пять лет. Украинка познакомилась с гениальным художником в Риме, куда приехала на гастроли. Ольга принимала его ухаживания очень сдержанно. Ухаживания Пикассо за Хохловой продолжались целый год, он переезжал за ней из города в город, пока она наконец ответила взаимностью. Некоторое время влюбленные жили невенчаемые в парижском пригороде Монруж. Именно здесь художник написал знаменитый "Портрет Ольги в кресле", выставленный сейчас в парижском музее Пикассо.

Ольга имела дворянское происхождение

В общем, он много рисовал ее в реалистической манере, потому что она, не принимая экспериментов в живописи, настаивала на этом. "Я хочу, – говорила Ольга, – узнавать свое лицо".

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