"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Странствующий философ Григорий Сковорода был легендой не только с точки зрения его трудов и взглядов, которые он в них распространял, но и нонконформистского подхода к жизни и неожиданных поступков. Его биография насыщена фактами, которые вряд ли встретишь еще у кого-то — предсказать свою смерть и выкопать могилу в саду друга, придумать свою школьную программу по поэтике и отказаться преподавать что-либо другое, несмотря на давление руководства.

Одним из интересных и малоизвестных фактов о Сковороде является история с его женитьбой. Любовь постигла Григория Сковороду в 1765 году. Он жил тогда на хуторе вблизи Валков. И влюбилась в него дочь отставного майора, которую он учил философии и духовному пению. Дело дошло до венца, но Сковорода сбежал прямо из собственной свадьбы. Ибо когда его спросили, по собственной ли воле он женится на этой женщине, он задумался и пришел к выводу, что мир его не поймает.

Ранее Телеграф сообщал, что 7 мая 2022 года российская ракета "Искандер" ударила по Литературно-мемориальному музею Григория Сковороды в Харьковской области. Музей располагался в имении Ковалевских помещиков, построенном в XVIII веке, до войны его посещали тысячи туристов. По злой иронии истории, это произошло в год 300-летия со дня рождения выдающегося украинского философа. В отчете минуубийства России заявлялось об авиаударе по "Сковородниковому" (так в документах), в результате которого был успешно поражен "пункт управления" ВСУ.