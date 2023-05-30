Гетман в юбке. Как жена Скоропадского вмешивалась в государственные дела

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Жена гетмана Ивана Скоропадского Анастасия Маркович часто изображается в казацких шутливых поговорках как "Иван теленка пасет, а Настя булаву несет". Женщина с сильным характером, говорят, вмешивалась в государственные дела и ездила заграницу в государственные командировки без мужа.

Скоропадский стал гетманом в 62 года и возглавлял Украинское казачье государство 14 лет. Анастасия Маркович была младше Скоропадского на 25 лет. Став гетмановой, постоянно принимала уважаемых гостей из москвы и манкт-петербурга, часто бывала заграницей, куда ездила и самостоятельно, без гетмана.

Именно при Анастасии Скоропадский стал одним из крупнейших землевладельцев Украины, имел значительное количество промышленных заведений. Казаки ее даже прозвали "Настя-гетманиха". После смерти в 1722 году мужа Анастасия Маркович хоть и в меньшей степени, но продолжала влиять на общественную жизнь Гетманской Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.