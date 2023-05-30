Гетьман у спідниці. Як дружина Скоропадського втручалася у державні справи

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Дружина гетьмана Івана Скоропадського Анастасія Маркович часто зображується у козацьких жартівливих приказках на кшталт "Іван теля пасе, а Настя булаву несе". Жінка з сильним характером, кажуть втручалася у державні справи та їздила закордон у державні відрядження без чоловіка.

Скоропадський став гетьманом у 62 роки і очолював Українську козацьку державу 14 років. Анастасія Маркович була молодшою за Скоропадського на 25 років. Ставши гетьмановою, постійно приймала поважних гостей з москви і санкт-петербурга, часто бувала в російських столицях, куди їздила й самостійно, без гетьмана.

Саме при Анастасії Скоропадський став одним з найбільших землевласників України, мав значну кількість промислових закладів. Козаки її навіть прозвали "Настя-гетьманиха". Після смерті у 1722 році чоловіка Анастасія Маркович хоч і меншою мірою, але продовжувала впливати на суспільне життя Гетьманської України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.