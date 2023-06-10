Ловив не тільки світ. Як Сковорода втік зі свого весілля

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Мандрівний філософ Григорій Сковорода був легендою не лише з точки зору його праць та поглядів, які він у них поширював, а й з нонконформістського підходу до життя та неочікуваних вчинків. Його біографія насичена фактами, які навряд чи зустрінеш ще у когось — передбачити свою смерть та викопати могилу у саду друга, придумати свою шкільну програму з поетики та відмовитися викладати щось інше попри тиск керівництва.

Одним з цікавих та маловідомих фактів про Сковороду є історія з його одруженням. Кохання спіткало Григорія Сковороду у 1765 році. Він мешкав тоді на хуторі поблизу Валків. І закохалася у нього донька відставного майора, яку він вчив філософії та духовних співів. Справа дійшла до вінця, та Сковорода втік просто із власного весілля. Бо коли його запитали, чи з власної волі бере шлюб із цією жінкою, він замислився і дійшов висновку, що світ його таки не спіймає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 травня 2022 року російська ракета "Іскандер" вдарила по Літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди у Харківської області. Музей розташовувався у маєтку поміщиків Ковалевських, побудованому у XVIII столітті, до війни його відвідували тисячі туристів. За злою іронією історії, це сталося у рік 300-ї річниці з дня народження видатного українського філософа. У звіті мінубивства росії заявлялося про авіаудар по "Сковородниковому" (так у документах), в результаті якого був успішно вражений "пункт управління" ЗСУ.