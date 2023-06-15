Одессит выдвинул теорию "местного иммунитета", которая обогатила медицину

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Микробиолог Александр Безредко эмигрировал во Францию из-за давления российских властей. Там он добился блестящих успехов: благодаря его теории местного иммунитета произошли первые вакцинации против дизентерии и холеры.

Во время учебы на физико-математическом факультете Новороссийского университета Безредко увлекся химией. Но ни Киевский, ни Московский медицинские университеты не приняли абитуриента, потому что он не был иудейского вероисповедания. Ему предлагали перейти в христианство, чтобы стать студентом, однако парень отказался.

На помощь пришел Илья Мечников, переезжавший в Париж и унесший Александра с собой. С 1893 г. Безредко стал студентом медицинского факультета Сорбонны, его зачислили сразу на второй курс без экзаменов. Во Франции Безредко выдвинул теорию "местного иммунитета", согласно которой в борьбе организма с инфекцией ведущая роль принадлежит исключительно явлениям местной защитной реакции отдельных органов и тканей. Теоретические основы этого учения подверглись критике, но эти открытия и исследования легли в основу ряда методов медицины.

Среди них, вакцинация по Безредко через рот против брюшного тифа, дизентерии, холеры, сибирской язвы, оспы, вакцинация через кожу против стрептококковой и стафилококковой инфекции, использование препарата "антивирус" для лечения гнойных инфекций.

Ранее Телеграф рассказывал, что украинец Георгий Вороной создал диаграммы, которые сейчас используют разработчики игр.