Одесит висунув теорію "місцевого імунітету", яка збагатила медицину

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Мікробіолог Олександр Безредка емігрував до Франції через тиск російської влади. Там він досяг блискучих успіхів: завдяки його теорії місцевого імунітету відбулися перші вакцинації проти дизентерії й холери.

Під час навчання на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету Безредка захопився хімією. Але ні Київський, ні Московський медичні університети не прийняли абітурієнта, бо він був юдейського віросповідання. Йому пропонували перейти в християнство, аби стати студентом, утім хлопець відмовився.

На допомогу прийшов Ілля Мечников, який переїжджав у Париж і забрав Олександра із собою. З 1893-го Безредка став студентом медичного факультету Сорбонни, його зарахували одразу на другий курс без іспитів. У Франції Безредка висунув теорію "місцевого імунітету", згідно з якою у боротьбі організму з інфекцією провідна роль належить виключно явищам місцевої захисної реакції окремих органів і тканин. Теоретичні основи цього вчення розкритикували, але ці відкриття і дослідження лягли в основу низки методів медицини.

Серед них, вакцинація по Безредку через рот проти черевного тифу, дизентерії, холери, сибірки, віспи, вакцинація через шкіру проти стрептококової і стафілококової інфекції, використання препарату "антивірус" для лікування гнійних інфекцій.

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