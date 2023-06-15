Одесит висунув теорію "місцевого імунітету", яка збагатила медицину
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"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати
Мікробіолог Олександр Безредка емігрував до Франції через тиск російської влади. Там він досяг блискучих успіхів: завдяки його теорії місцевого імунітету відбулися перші вакцинації проти дизентерії й холери.
Під час навчання на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету Безредка захопився хімією. Але ні Київський, ні Московський медичні університети не прийняли абітурієнта, бо він був юдейського віросповідання. Йому пропонували перейти в християнство, аби стати студентом, утім хлопець відмовився.
На допомогу прийшов Ілля Мечников, який переїжджав у Париж і забрав Олександра із собою. З 1893-го Безредка став студентом медичного факультету Сорбонни, його зарахували одразу на другий курс без іспитів. У Франції Безредка висунув теорію "місцевого імунітету", згідно з якою у боротьбі організму з інфекцією провідна роль належить виключно явищам місцевої захисної реакції окремих органів і тканин. Теоретичні основи цього вчення розкритикували, але ці відкриття і дослідження лягли в основу низки методів медицини.
Серед них, вакцинація по Безредку через рот проти черевного тифу, дизентерії, холери, сибірки, віспи, вакцинація через шкіру проти стрептококової і стафілококової інфекції, використання препарату "антивірус" для лікування гнійних інфекцій.
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