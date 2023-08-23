Скандал навколо жіночої скульптури і вандалізм у Львові: чому Україну перетворюють на середньовічну провінцію

Роботу Василя Корчового "Впевнена" облили мастилом і підпалили.

І тижня не минуло після відкриття в Стрийському парку у Львові "Скульптурного маршруту", як вандали поглумились над найбільш обговорюваною роботою — фігурою жінки "Впевнена" авторства Василя Корчового.

Заслужений художник України розповів "Телеграфу", що своїми роботами розширює межі гармонії. Тому його не дивує реакція людей.

За задумом організаторів, в рамках Львівського тижня скульптури публічний простір у місті мав стати "плацдармом для творчих висловлювань скульпторів і художників". І "Скульптурний маршрут" у Стрийському парку, презентований 18 серпня, став лише першим етапом.

Наприкінці вересня ще має відкритися "Вулична галерея Шевченка", а також проєкт "Нове і старе" в Палаці мистецтв. І ще на етапі монтажу робіт експозиція просто неба викликали неабиякий ажіотаж, в мережі знайшлось багато "поціновувачів мистецтва", які піддали жорсткій критиці роботу київського скульптора Василя Корчового "Впевнена". Хоча було й багато тих, хто заступився за автора, пояснюючи, що все ж йдеться про мистецький твір, виконаний на високому рівні і опускатися до обговорення форм жіночої фігури було б невіглаством.

"Впевнену" Корчовий "вирубав" з габро - гірської вулканічної породи.

— Для нас це очікувана реакція саме на цю скульптуру Василя Корчового, тому що вона інтригуюча, викликає безліч емоцій, — каже представниця організаторів Анна Годун. — Але це передусім професійна і дуже гарна робота, а сам майстер є відомим митцем, сильним, сформованим скульптором, твори якого представлені в багатьох колекціях музеїв України. І загалом маршрут — це найкраща і найпрофесійніша вибірка з робіт, створених у рамках Канівського скульптурного симпозіуму, який організовує Мистецьке об’єднання "ЧервонеЧорне". Тут представлений доробок українців Олега Капустяка, Олександра Дяченка, Віталія Протосені, а також майстра з Болгарії Здравка Здравкова і Йошина Огати з Японії.

У Стрийському парку представлені і роботи скульптора Олександра Дяченка.

Василь Корчовий уточнив, що "Впевнену" створив 2021 року у Каневі поза конкурсом на запрошення Юрія Сташківа — засновника об’єднання "ЧервонеЧорне". Чаклувати над каменем, щоб перетворити його на жіночу фігуру довелось майже три тижні.

— Було непросто попасти в пропорції, бо в мене не було моделі в натуральну величину — тільки 60-сантиметрова, — зізнається скульптор. — Та й сам матеріал найважчий — це габро, гірська вулканічна порода. Щодо форм, то я нічого не вигадав, прототипів реальних навколо купа, але зрозуміло, що я інтерпретую і виходить узагальнений образ жінки. Мені такі імпонують, тому що я розумію цю красу, але більшість людей "зашугана" телевізором, який пропагує стандарти 90-60-90. Я не проти худих жінок, і в мене, якщо зайдете на мою сторінку, побачите різні роботи.

— По-друге, я розширюю межі гармонії, і взагалі я не роблю красивих жінок, я роблю красиву скульптуру. І з цього приводу згадаю коментар одного хлопця, який сказав: "Мені такі жінки не подобаються, але подобаються скульптури Корчового, які їх зображують". І я подумав, що на правильному шляху, показую красу, від якої нас намагаються відлучити. Хтось мене звинувачує навіть у тому, що я пропагую нездоровий спосіб життя, але це маячня. Чи казали, що це "уродство"? Але тільки показую, що є різні тіла, і вважаю це навіть своєю соціальною місією, якщо до таких жінок, чи хоча б скульптур будуть ставитися по-іншому завдяки моїм роботам, це вже буде краще, — додає автор.

В творчому доробку Корчового різні скульптури, що оспівують красу у всіх її проявах.

Ще до відкриття маршруту у Львові скульптор переймався, аби окрім хейту, на який він вже звик не зважати, роботу ніхто не пошкодив. І його побоювання були недаремними. В ніч на 23 серпня невідомі облили "Впевнену" переробленим мастилом і спробували підпалити. Цей факт підтвердили у місцевій поліції і зазначили, що вирішується питання щодо кваліфікації інциденту.

— Цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста і продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я як куратор Тижня схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення, — зазначив у Facebook Павло Гудімов. — Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт — я не володію інформацією про корінь зла. З своєї сторони хочу принести вибачення власнику скульптури Юрію Сташківу, який є засновником Канівського скульптурного симпозіуму — який люб’язно надав твір для експонування та фінансово підтримав перевезення і встановлення скульптур, а також автору — Василю Корчовому. Особи, які вдіяли таке, мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, незважаючи на такі старання.

"Впевнена" виявилась найбільш обговорюваною роботою, представленою у публічному просторі.

Автор роботи звістку про вандалізм зустрів стійко і навіть пожартував в розмові з "Телеграфом" про те, що це йому не шкодить, а навпаки додає популярності, бо телефон не замовкає, а ім'я у всіх на слуху. Хоча скульптор і зізнався, що його витвору нанесено непоправної шкоди.

- Вандали знали, чим поливати, бо мастило просочиться в матеріал, — пояснив Василь. — Поверхня скульптури була бархатиста, для такого ефекту використовувалась така технологія як "бучардування" (від французького слова "бучарда", яким називають молоток, у якого одна з ударних поверхонь покрита пірамідальними зубцями, званими "діамантові наконечники" — Авт.) Можна буде спробувати відчистити "Впевнену", використавши, наприклад, якісь хімічні речовини чи відмити за допомогою піскоструминного апарату, але це зробить скульптуру "скляною", тобто її первісний вигляд вже не повернути. Але нічого, "вирубаю" ще одну. Як на мене, цей акт вандалізму тільки доводить безсилля тих, хто виступає проти моєї роботи, і доводить мою правоту. Мистецтво таким чином не перемогти. Можу здатися нескромним, але в голову приходить така аналогія: свого часу фреска Мікеланджело "Страшний суд" зазнала "правок" — на вимогу одного з пап нагота була прикрита. Так от той художник, який це робив залишився "штанописцем", ім'я якого ніхто і не згадає на відміну від Мікеланджело. Я за 30 років, що займаюсь творчістю, звик боротися з такими "штанописцями", робитиму це й надалі.

В коментарях люди пропонують лишити скульптуру такою, як є.

За словами Юрія Сташківа, зараз фахівці розглядають варіанти порятунку "Впевненої", а правоохоронці шукають тих, хто міг бути причетним до вандалізму. При цьому засновник об'єднання "ЧервонеЧорне" додав, що це перший випадок замаху на скульптуру.

– До цього моменту "Впевнена" стояла на майданчику у Каневі, її ніхто не чіпав, люди приходили, дивилися, – каже Юрій. — Мені важко коментувати те, що сталося зі скульптурою у Львові. Оскільки я не можу вплинути на цю ситуацію. Ми зробили зі свого боку те, що вважали за необхідне: привезли скульптури з нашої колекції, встановили, розповіли про них. Тепер, так вийшло, маємо одну з них відновити. Тобто є прецедент, окей, пробуємо відчистити. Не вийде, отже робота стане такою. Чому? Бо вона має таку історію. Все!

Українці пишуть слова підтримку на адресу автора, а вандалів засуджують.

Сучасне мистецтво не зажди знаходить розуміння у пересічних громадян, але часто виконує певну соціальну місію, спонукаючи суспільство для змін. "Телеграф" знайомив читачів з творчими особистостями, що по-різному показують навколишній світ. Серед найпомітніших представників — художник Бенксі, фотограф Хрістіан Хопкінс та інші.