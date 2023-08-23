У Львові поглумилися над скандальною скульптурою огрядної жінки (фото)

Поліцейські вже розслідують інцидент

Нашуміла скульптура у Львові, яка стала предметом суперечок між українцями, постраждала від рук вандалів. Невідомі облили її олією.

Нагадаємо, що йдеться про скульптуру "Упевнена", тимчасово встановлену на території Стрийського парку в рамках Львівського тижня скульптури 2023 року. Вона одразу викликала жваві обговорення в соцмережах та медіа Це сталося через її безпосередній вигляд — вона зображує оголену огрядну жінку. Серед іншого, користувачі відзначили, що замість такого мистецтва можна було прикрасити парк новими рослинами, фонтанами або зробити якісь ігри та інтерактиви для городян.

Так ось, за даними організатора виставки Павла Гудімова, у ніч на 23 серпня невідомі облили скульптуру переробленим мастилом та спробували підпалити. Він запідозрив, що такий акт вандалізму стався "на замовлення" і вже звернувся до правоохоронних органів.

"Особи, які зробили таке, мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності. Львів та Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, незважаючи на такі старання", — каже Гудімов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі спробували захейтити в.о. директора музею Голодомору через фігуру.

Також ми повідомляли про те, що у Львові жорстоко побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері.