У Львові скандал через незвичайні фігури в парку: їх називають "гидотою" і "жахом" (фото)

Думки користувачі мережі розділилися

У рамках Львівського тижня скульптури на території Стрийського парку встановлять 8 фігур із сірого граніту з українських кар’єрів, які там простоять до 24 листопада. Проте місцеві жителі не оцінили таке мистецтво та розкритикували скульптури, які кілька місяців красуватимуться у популярному парку.

У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що частина творів є абстрактним символом, а деякі продовжують тему класичного мистецтва, але новою сучасною мовою.

Фото — Львівська міськрада

"Організатори створили динамічний та захоплюючий "Скульптурний маршрут" парком, який дозволить насолодитися красою природи у поєднанні з творчістю українських та зарубіжних художників", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що маршрут сформовано із колекції скульптур Художнього об’єднання "Червоне Чорне". Відкриття "Скульптурного маршруту" відбудеться у п’ятницю, 18 серпня.

Тим часом у соціальних мережах назріває скандал через нові фігури у парку. Користувачі зазначили, що замість такого мистецтва можна було прикрасити парк новими рослинами, фонтанами або зробити якісь ігри та інтерактиви для городян.

"Більше у світі немає нічого цікавішого? О, мало нам того потворного Арбітріуму. Ще іншу дивину підвезли до Львова…. У Стрийський парк! 8 скульптур одна одної гірше. І не треба про боді позитив штовхати. Це про інше. Сучасне мистецтво? Народ, включайте критичне мислення", — пише у Facebook фотограф та засновник WOWK Foundation Наталія Вовк.

Довідка: 8 червня у Львові біля Оперного театру було встановлено скульптуру гіганта "Містер Арбітріум", яка викликала подив у багатьох городян.

Скульптура чоловіка "Містера Арбітріуму" у Львові. Фото — Андрій Садовий

Вовк додала, що львівський парк можна було б зробити красивим та квітучим, але натомість там встановлюють не всім зрозумілі фігури.

Блогер Роман Андрусяк також прокоментував скульптуру у львівському парку.

У коментарях під постами користувачі підтримали думку, що цим скульптурам не місце у парку.

Також варто додати, що частина людей справді оцінила фігури та відзначила, що вони виконані чудово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві спалахнув скандал навколо культового парку НТУУ-КПІ, де розпочалися роботи з доброустрою.