Во Львове скандал из-за необычных фигур в парке: их называют "гадостью" и "ужасом" (фото)

Мнения пользователи сети разделились

В рамках Львовской недели скульптуры на территории Стрыйского парка установят 8 фигур из серого гранита из украинских карьеров, которые простоят там до 24 ноября. Однако местные жители не оценили такое искусство и раскритиковали скульптуры, которые несколько месяцев будут красоваться в популярном парке.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что часть произведений являются абстрактным символом, а некоторые продолжают тему классического искусства, но на новом современном языке.

Фото - Львоский горсовет

"Организаторы создали динамичный и увлекательный "Скульптурный маршрут" по парку, который позволит насладиться красотой природы в сочетании с творчеством украинских и зарубежных художников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут сформирован из коллекции скульптур Художественного объединения "Красное Черное". Открытие "Скульптурного маршрута" состоится в пятницу, 18 августа.

Тем временем в социальных сетях назревает скандал из-за новых фигур в парке. Пользователи отметили, что вместо такого искусства можно было украсить парк новыми растениями, фонтанами, или сделать какие-нибудь игры и интерактивы для горожан.

"Больше в мире нет ничего интереснее? О, мало нам того безобразного Арбитриума. Еще другую странность подвезли во Львов…. В Стрыйский парк! 8 скульптур друг друга хуже. И не надо о боди позитиве толкать. Это о другом. Современное искусство? Народ, включайте критическое мышление", — пишет в Facebook фотограф и основатель WOWK Foundation Наталья Вовк.

Справка: 8 июня во Львове возле Оперного театра была установлена скульптура гиганта "Мистер Арбитриум", которая вызвала недоумение у многих горожан.

Скульптура мужчины "Мистера Арбитриума" во Львове. Фото - Андрей Садовой

Вовк добавила, что львовский парк можно было бы сделать красивым и цветущим, но вместо этого там устанавливают не всем понятные фигуры.

Блогер Роман Андрусяк также прокомментировал скульптуры во львовском парке.

В комментариях под постами пользователи поддержали мнение о том, что этим скульптурам не место в парке.

Также стоит добавить, что часть людей действительно оценила фигуры и отметила, что они выполнены прекрасно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве разгорелся скандал вокруг культового парка НТУУ-КПИ, где начались работы по благоустройству.