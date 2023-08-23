Во Львове надругались над скандальной скульптурой тучной женщины (фото)

Полицейские уже расследуют инцидент

Нашумевшая скульптура во Львове, которая стала предметом споров между украинцами, пострадала от рук вандалов. Неизвестные облили её маслом.

Напомним, что речь идет о скульптуре "Уверенная", временно установленной на территории Стрыйского парка в рамках Львовской недели скульптуры 2023. Она сразу вызвала оживленные обсуждения в соцсетях и медиа Это произошло из-за её непосредственного вида — она изображает обнаженную тучную женщину. Среди прочего, пользователи отметили, что вместо такого искусства можно было украсить парк новыми растениями, фонтанами, или сделать какие-нибудь игры и интерактивы для горожан.

Так вот, по данным организатора выставки Павла Гудимова, в ночь на 23 августа неизвестные облили скульптуру переработанным маслом и попытались поджечь. Он заподозрил, что такой акт вандализма произошел "по заказу" и уже обратился в правоохранительные органы.

"Лица, сделавшие такое, должны быть найдены и привлечены к ответственности. Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией, несмотря на такие старания", — говорит Гудимов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети попытались захейтить и.о. директора музея Голодомора из-за фигуры.

Также мы сообщали о том, что во Львове жестоко избили трансгендерную военную, приехавшую на похороны матери.