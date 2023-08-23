Укр

Во Львове надругались над скандальной скульптурой тучной женщины (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Во Львове надругались над скандальной скульптурой тучной женщины (фото) Новость обновлена 23 августа 2023, 11:43

Полицейские уже расследуют инцидент

Нашумевшая скульптура во Львове, которая стала предметом споров между украинцами, пострадала от рук вандалов. Неизвестные облили её маслом.

Напомним, что речь идет о скульптуре "Уверенная", временно установленной на территории Стрыйского парка в рамках Львовской недели скульптуры 2023. Она сразу вызвала оживленные обсуждения в соцсетях и медиа Это произошло из-за её непосредственного вида — она изображает обнаженную тучную женщину. Среди прочего, пользователи отметили, что вместо такого искусства можно было украсить парк новыми растениями, фонтанами, или сделать какие-нибудь игры и интерактивы для горожан.

Так вот, по данным организатора выставки Павла Гудимова, в ночь на 23 августа неизвестные облили скульптуру переработанным маслом и попытались поджечь. Он заподозрил, что такой акт вандализма произошел "по заказу" и уже обратился в правоохранительные органы.

"Лица, сделавшие такое, должны быть найдены и привлечены к ответственности. Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией, несмотря на такие старания", — говорит Гудимов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети попытались захейтить и.о. директора музея Голодомора из-за фигуры.

Также мы сообщали о том, что во Львове жестоко избили трансгендерную военную, приехавшую на похороны матери.

Теги:
#Украина #Скандал #Львов #Скульптуры