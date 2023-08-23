Скандал вокруг женской скульптуры и вандализм во Львове: почему Украину превращают в средневековую провинцию

Работу Василия Корчевого "Уверенная" облили смазкой и подожгли.

И недели не прошло после открытия в Стрыйском парке во Львове "Скульптурного маршрута", как вандалы надругались над самой обсуждаемой работой — фигурой женщины "Уверенная" авторства Василия Корчевого.

Заслуженный художник Украины рассказал "Телеграфу", что своими работами расширяет границы гармонии. Поэтому его не удивляет реакция людей.

По замыслу организаторов, в рамках Львовской недели скульптуры публичное пространство в городе должно было стать "плацдармом для творческих высказываний скульпторов и художников". И "Скульптурный маршрут" в Стрыйском парке, представленный 18 августа, стал только первым этапом.

В конце сентября еще состоится открытие "Уличной галереи Шевченко", а также проекта "Новое и старое" во Дворце искусств. И еще на этапе монтажа работ экспозиция под открытым небом вызвала большой ажиотаж, в сети нашлось много "ценителей искусства", подвергших жесткой критике работу киевского скульптора Василия Корчевого "Уверенная". Хотя было и много вступившихся за автора, объясняя, что все же речь идет о художественном произведении, выполненном на высоком уровне и опускаться до обсуждения форм женской фигуры было бы невежеством.

"Уверенную" Корчевой "вырубил" из габбро — горной вулканической породы.

— Для нас это ожидаемая реакция именно на эту скульптуру Василия Корчевого, потому что она интригующая и вызывает множество эмоций, — говорит представительница организаторов Анна Годун. — Но это, прежде всего, профессиональная и очень хорошая работа, а сам мастер — известный художник, сильный, сформированный скульптор, произведения которого представлены во многих коллекциях музеев Украины. И вообще маршрут — это лучшая и профессиональная выборка из работ, созданных в рамках Каневского скульптурного симпозиума, организуемого Художественным объединением "КрасноеЧерное". Здесь представлены произведения украинцев Олега Капустяка, Александра Дяченко, Виталия Протосени, а также мастера из Болгарии Здравко Здравкова и Йошина Огаты из Японии.

В Стрыйском парке представлены и работы скульптора Александра Дьяченко.

Василий Корчевой уточнил, что "Уверенную" создал в 2021 году в Каневе вне конкурса по приглашению Юрия Сташкива — основателя объединения "КрасноеЧерное". Колдовать над камнем, чтобы превратить его в женскую фигуру, пришлось почти три недели.

– Было непросто попасть в пропорции, потому что у меня не было модели в натуральную величину – только 60-сантиметровая, – признается скульптор. – Да и сам материал самый тяжелый – это габбро, горная вулканическая порода. Что касается форм, то я ничего не придумал, прототипов реальных вокруг куча, но понятно, что я интерпретирую и получается обобщенный образ женщины. Мне такие импонируют, потому что я понимаю эту красоту, но большинство людей "зашугано" телевизором, который пропагандирует стандарты 90-60-90. Я не против худых женщин, и у меня, если зайдете на мою страницу, увидите разные работы.

- Во-вторых, я расширяю границы гармонии, и вообще я не делаю красивых женщин, я делаю красивые скульптуры. И по этому поводу вспомню комментарий одного парня, который сказал: "Мне такие женщины не нравятся, но нравятся скульптуры Корчевого, изображающие их". И я подумал, что на правильном пути, потому что показываю красоту, от которой нас пытаются отлучить. Кто-то меня обвиняет даже в том, что я пропагандирую нездоровый образ жизни, но это бред. Или не раз говорили, что это "уродство". Но я только показываю, что есть разные тела, они прекрасны. И считаю это даже своей социальной миссией, если к таким женщинам или хотя бы к таким скульптурам будут относиться по-другому благодаря моим работам, это уже будет лучше, — добавляет автор.

В творческом наследии Корчевого разные скульптуры, воспевающие красоту во всех ее проявлениях.

Еще до открытия маршрута во Львове скульптор переживал, чтобы кроме хейта, к которому он уже привык и не обращает внимания, работу никто не повредил. И его опасения были не напрасны. В ночь на 23 августа неизвестные облили "Уверенную" переработанным маслом и попытались поджечь. Этот факт подтвердили в местной полиции и отметили, что решается вопрос по квалификации инцидента.

– Этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве. Но я как куратор Недели склоняюсь к тому, что этот акт вандализма состоялся по заказу, — отметил в Facebook Павел Гудимов. — Пока идет следствие и установливаются лица, совершившие этот акт, я не владею информацией о корне зла. Со своей стороны хочу принести извинения владельцу скульптуры Юрию Сташкиву, который является основателем Каневского скульптурного симпозиума, и который любезно предоставил произведение для экспонирования и финансово поддержал перевозку и установку скульптур, а также автору Василию Корчевому. Лица, которые сделали это, должны быть найдены и привлечены к ответственности. Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией, невзирая на такие старания.

"Уверенная" оказалась наиболее обсуждаемой работой, представленной в публичном пространстве.

Автор работы известие о вандализме встретил стойко и даже пошутил в разговоре с "Телеграфом" о том, что это ему не вредит, а наоборот придает популярности, потому что телефон не смолкает, а его имя у всех на слуху. Хотя скульптор и признался, что его творению причинен непоправимый вред.

- Вандалы знали, чем поливать, потому что масло просочится в материал, — объяснил Василий. — Поверхность скульптуры была бархатистая, для такого эффекта использовалась такая технология как "бучардирование" (от французского слова "бучарда", которым называют молоток, у которого одна из ударных поверхностей покрыта пирамидальными зубцами, называемыми "бриллиантовыми наконечниками" — Авт. ) Можно будет попробовать отчистить "Уверенную", использовав, например, какие-то химические вещества или отмыть с помощью пескоструйного аппарата, но это сделает скульптуру "стеклянной", то есть ее первоначальный вид уже не вернуть. Но ничего, "вырублю" еще одну. На мой взгляд, этот акт вандализма только доказывает бессилие тех, кто выступает против моей работы, и доказывает мою правоту. Искусство таким образом не победить. Могу показаться нескромным, но в голову приходит такая аналогия: в свое время фреска Микеланджело "Страшный суд" подверглась "правкам" — по требованию одного из пап нагота была прикрыта. Так вот тот художник, который это делал, остался "штанописцем", имя которого никто и не упомянет в отличие от Микеланджело. Я за 30 лет, что занимаюсь творчеством, привык бороться с такими "штанописцами", буду делать это и дальше.

В комментариях люди предлагают оставить скульптуру такой, как есть.

По словам Юрий Сташкива, сейчас специалисты рассматривают варианты спасения "Уверенной", а правоохранители ищут тех, кто мог быть причастен к вандализму. При этом основатель объединения "КрасноеЧерное" добавил, что это первый случай покушения на скульптуру.

- До этого момента "Уверенная" стояла на площадке в Каневе, ее никто не трогал, люди приходили, смотрели, — говорит Юрий. — Мне сложно комментировать то, что произошло со скульптурой во Львове. Так как я не могу повлияться на эту ситуацию, мы сделали со своей стороны то, что считали необходимым: привезли скульптуры из нашей коллекции, установили, рассказали о них. Теперь, так вышло, должны одну из них восстановить. То есть есть прецедент, окей, пробуем отчистить. Не получится, значит, работа станет такой. Почему? Потому что у нее такая история. Все!

Украинцы пишут слова поддержки в адрес автора, а вандалов осуждают.

Современное искусство не всегда находит понимание у рядовых граждан, но часто выполняет определенную социальную миссию, побуждая общество к переменам. "Телеграф" знакомил читателей с творческими личностями, по-разному показывающими окружающий мир. Среди самых заметных представителей – художник Бенкси, фотограф Кристиан Хопкинс и другие.