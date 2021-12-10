Царь Давид уже не тот: статуя возле библиотеки в Запорожье рассмешила горожан
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У автора явно было свое видение знаменитой скульптуры.
В Запорожье возле детской библиотеки появилась статуя царя Иудеи и Израиля Давида. Копия всемирно известной работы Микеланджело была замечена 10 декабря на улице Патриотической.
Об этом пишет Zabor.
Отмечается, что первой статую обнаружила бывший депутат горсовета Зинаида Гальчинская, которая и задалась вопросом, что все это значит.
Непонятно смутил ли ее вид обнаженного мужчины или же то, что неизвестный скульптор не смог сохранить пропорции и сделал легендарного царя заметно ниже и коренастей.
Жители Запорожья, увидевшие шедевр непризнанного гения тоже посмеялись над статуей, а также возмутились горами мусора возле изваяния.
Стоит напомнить, что оригинальная скульптура Микеланджело стала одним из символов эпохи Возрождения и в настоящее время располагается в Академии искусств Флоренции.
По легенде молодой Давид одолел огромного воина Голиафа и тем самым положил начало победе израильских и иудейских войск над филистимлянами. Позже он взошел на престол и правил государством в течение 40 лет. Образ Давида используется для описания идеального царя, однако его историчность является предметом многочисленных дискуссий.
Отметим, что рамки искусства довольно обширны, а потому не всегда сразу удается понять всю гениальность задумки автора. Так например недавно в Дании художник украл у музея более 70 тысяч евро и назвал это произведением искусства. Более того, его "работу" даже выставили на всеобщее обозрение.
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