Цар Давид уже не той: статуя біля бібліотеки у Запоріжжі розсмішила городян

Автор явно мав своє бачення знаменитої скульптури.

У Запоріжжі біля дитячої бібліотеки з’явилася статуя царя Юдеї та Ізраїлю Давида. Копію всесвітньо відомої роботи Мікеланджело було помічено 10 грудня на вулиці Патріотичній.

Про це пише Zabor.

Зазначається, що першою статую виявила колишня депутатка міськради Зінаїда Гальчинська, яка й задалася питанням, що все це означає.

Незрозуміло, спантеличив її вигляд оголеного чоловіка, чи те, що невідомий скульптор не зміг зберегти пропорції та зробив легендарного царя помітно нижче і більш коренастим.

Жителі Запоріжжя, що побачили шедевр невизнаного генія, теж посміялися зі статуї, а також обурилися горами сміття біля неї.

Статуя Давида у Запоріжжі

Варто нагадати, що оригінальна скульптура Мікеланджело стала одним із символів епохи Відродження і в цей час знаходиться в Академії мистецтв Флоренції.

Статуя Давида у Флоренції

За легендою молодий Давид здолав величезного воїна Голіафа і цим поклав початок перемозі ізраїльських та юдейських військ над філістимлянами. Пізніше він зійшов на престол і керував державою протягом 40 років. Образ Давида використовується для опису ідеального царя, проте його історичність є предметом численних дискусій.

Зазначимо, що рамки мистецтва досить широкі, тому не завжди відразу вдається зрозуміти всю геніальність задуму автора. Так, наприклад, нещодавно в Данії художник вкрав у музею понад 70 тисяч євро і назвав це витвором мистецтва. Щобільше, його "роботу" навіть виставили на загальний огляд.