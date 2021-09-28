Не крадіжка, а мистецтво: художник вкрав у музею понад 70 тисяч євро і придумав собі виправдання

Твір "Бери гроші та біжи" було виставлено на загальний огляд.

Художник з Данії Єнс Хаанінг вкрав у музею 534 тисячі крон (майже 72 тисячі євро або понад 2,2 млн гривень) і назвав це витвором мистецтва.

Про це повідомляє Euronews.

Гроші були передані йому музеєм Kunsten в місті Ольборг. Спочатку планувалося, що вони будуть використані для відновлення двох творів мистецтва під назвою "Працюй над собою".

Об’єкти являють собою дві рами для картин, заповнених грошима. Вони показують річний дохід жителів Данії та Австрії.

Однак будучи творчою натурою, Хаанінг відправив на електронну пошту музею повідомлення, що створив новий твір мистецтва, під назвою "Бери гроші та біжи" і надіслав музею дві порожні рами.

Пізніше художник заявив по телебаченню, що не має наміру повертати гроші, оскільки виявився незадоволеним розміром оплати, яку музей запропонував йому як гонорар за відновлення початкових творів, а також додав, що йому для цього довелося вкласти 3300 євро зі своєї кишені.

Директор Kunsten Лассе Андерсен зазначив, що Хаанінгу дійсно вдалося створити унікальний об’єкт мистецтва, проте через те, що в контракті були прописані інші умови, йому доведеться повернути гроші до 16 січня 2022 року.

Художник же говорить, що вважає свій вчинок не крадіжкою, а порушенням контракту, яке, за його словами, "є частиною роботи".

Також варто відзначити, що музей все одно виставив роботу Хаанінга на загальний огляд.

"Бери гроші та біжи" в музеї в Данії

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