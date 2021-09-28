Не кража, а искусство: художник украл у музея более 70 тысяч евро и придумал себе оправдание

Произведение "Бери деньги и беги" было выставлено на всеобщее обозрение.

Художник из Дании Йенс Хаанинг украл у музея 534 тысячи крон (почти 72 тысячи евро или более 2,2 млн гривен) и назвал это произведением искусства.

Об этом сообщает Euronews.

Деньги были переданы ему музеем Кунстен в городе Ольборг. Изначально планировалось, что они будут использованы для восстановления двух произведений искусства под названием "Работай над собой".

Объекты представляют собой две рамы для картин, заполненных деньгами и показывают годовой доход жителей Дании и Австрии.

Однако будучи творческой натурой, Хаанинг отправил на электронную почту музея сообщение, что создал новое произведение искусства, под названием "Бери деньги и беги" и прислал музею две пустые рамы.

Позже художник заявил по телевидению, что не намерен возвращать деньги, поскольку оказался недовольным размером оплаты, которую музей предложил ему в качестве гонорара за восстановление изначальных произведений, а также добавил, что ему для этого пришлось вложить 3300 евро из своего кармана.

Директор Kunsten Лассе Андерсен отметил, что Хаанингу действительно удалось создать уникальный объект искусства, однако из-за того, что в контракте были прописаны другие условия, ему придется вернуть деньги до 16 января 2022 года.

Художник же говорит, что считает свой поступок не кражей, а нарушением контракта, которое, по его словам, "является частью работы".

Также стоит отметить, что музей все равно выставил работу Хаанинга на всеобщее обозрение.

"Бери деньги и беги" в музее в Дании

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