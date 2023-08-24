Дракон на отечественный лад: украинки в Японии создали оригинальный мурал (фото)

Украинские творцы создают искусство по всему миру

Две украинские художницы, бежавшие от полномасштабной войны в Японию, украсили стены своего учебного заведения в Осаке. Они создали мурал, объединивший японскую мифологию и украинский контекст.

Художницы Нина Бучева (42 года) и Дарья Тернова (21 год) нарисовали гигантского дракона на стене технического училища в Осаке, где они изучают японский язык. Об этом сообщает Yomiuri.

Желая подчеркнуть дружеские отношения между Японией и Украиной, школа заказала настенный рисунок. Дракон выполнен в украинских сине-желтых цветах и имеет размер около 10 метров в длину и 2 метра в ширину. Произведение вдохновлено известной японской легендой про карпа, который долго боролся с течением и благодаря своим усилиям превратился в могучего дракона. Роспись символизирует стремление Украины к развитию и миру.

Художницы перед своей картиной

Обе художницы родом с востока Украины и перебрались в Японию, когда их дома попали под оккупацию россии. Сейчас Нина и Дарья проживают в муниципальном жилье, предоставленном городом Осака, и учатся в школе при поддержки Общества украинских студентов (JSUS), объединяющего около 40 школ японского языка по всей стране.

Дарья переехала в Японию вместе с родными.

"Моя семья очень беспокоилась из-за переезда в Японию, но теперь они чувствуют себя спокойными. Я никогда не перестану быть благодарной за поддержку", — говорит Дарья.

К сожалению, семья Нины до сих пор находится под оккупацией в их родном городе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Швейцарии.