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Украинский фильм победил на МКФ в Локарно: что известно о его режиссере Марине Вроде (видео)

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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Автор
Украинский режиссер увезла из Швейцарии третий по значимости приз фестиваля Новость обновлена 13 августа 2023, 14:26
Украинский режиссер увезла из Швейцарии третий по значимости приз фестиваля. Фото Facebook.com

Это уже вторая престижная кинопремия Марины Вроды

Фильм украинского режиссера Марины Вроды "Степное" получил приз за лучшую режиссуру на 76-м Международном кинофестивале в швейцарском Локарно, сообщает ГосКино Украины. Что известно о победительнице, ее фильме и фестивале, читайте в материале "Телеграфа".

Как это было

Марина Врода получила в Локарно третий по важности приз фестиваля – за лучшую режиссерскую работу (Pardo d'Argento per la miglior regia). Ее фильм соревновался с другими 16 работами режиссеров со всего мира.

В своей речи украинский режиссер и сценарист поблагодарила членов жюри и всю свою международную съемочную команду. Фильм снимался усилиями четырех стран: Украины, Германии, Польши и Словакии. Врода также вспомнила кинематографистов, которые сейчас сражаются на фронте, и тех членов съемочной группы, которые погибли во время полномасштабного вторжения.

Международный кинофестиваль в Локарно – один из старейших кинофорумов мира, был основан в 1946 году, всего через несколько месяцев после фестиваля в Каннах. Считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского.

Марина Врода
Победительница не скрывает своих эмоций

В этом году победителем фестиваля стал художественный фильм иранского режиссера Али Ахмадзаде "Критическая зона", который рассказывает о жизни наркодилера в Тегеране, где распространение наркотиков карается смертной казнью. Вторую по значимости награду феста – специальный приз жюри, получил фильм "Не ждите многого от конца света" румынского режиссера Раду Жуде.

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О чем фильм

"Степное" стал первым полнометражным фильмом Марины Вроды. Это история нескольких дней в жизни пожилого мужчины, который возвращается в родную деревню Степное в украинской глубинке, чтобы заботиться о больной матери. Смерть матери, встреча с братом и женщиной, которую он любит, заставляют героя задуматься о жизни, которую он почти прожил, и решениях, которые он принимал.

Кадр из фильма

"Несомненно, фильм является кинематографическим шедевром, который оставляет глубокий след в психике зрителя. Марина Врода глубоко погружается в душу украинского села. Несмотря на минималистический сюжет, фильм отличается глубоким содержанием. Это кинематографическая жемчужина, отмеченная исключительной операторской работой и выдающейся игрой актеров", – такими лестными словами "Степное" описывается на сайте фестиваля.

А на сайте Cineuropa фильм Марины Вроды сравнили с лентами итальянских неореалистов: "Стиль Марины Вроды граничит с документальным. Он черпает свою силу в историях, рассказанных с катарсической глубиной и удивительным тактом пожилыми жителями Сумской области (где снимался фильм — "Телеграф"), у которых не так много времени, чтобы выразить себя после столь долгого молчания. То, что режиссер улавливает и наполняет жестокими, но прекрасными нюансами, — это не просто пейзаж, а моментальный снимок истории, оживляемый голосами, переходящим в шепот".

Сама постановщица в интервью назвала свой фильм "рассказом о любви, крепких связях и о наследии, которое мое поколение получило от старшего поколения, которому было трудно делиться своей историей. Через "Степное" я пыталась узнать больше о своей стране и живших до меня людях".

Кинопроект "Степное" стал одним из победителей пятого питчинга Госкино, состоявшегося еще в 2013 году. К сожалению, создателям фильма долго не удавалось найти инвесторов, поэтому к съемкам приступили только в 2017 году. В главных ролях – Нина Антонова, Александр Максяков и Олег Примогенов. Дата премьеры в Украине пока не заявлена.

Что известно о режиссере

Уроженка Киева Марина Врода живет в Киеве и Берлине. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "Режиссура художественного фильма" (мастерская Михаила Ильенко и Валерия Сивака). Работала ассистентом в массовых сценах кинорежиссера Сергея Лозницы на съемках нашумевшего фильма "Счастье мое". Это уже не первая ее награда на топовых кинофестивалях: в 2011 году она получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за лучший короткометражный фильм "Кросс".

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