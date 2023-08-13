Украинский фильм победил на МКФ в Локарно: что известно о его режиссере Марине Вроде (видео)

Это уже вторая престижная кинопремия Марины Вроды

Фильм украинского режиссера Марины Вроды "Степное" получил приз за лучшую режиссуру на 76-м Международном кинофестивале в швейцарском Локарно, сообщает ГосКино Украины. Что известно о победительнице, ее фильме и фестивале, читайте в материале "Телеграфа".

Как это было

Марина Врода получила в Локарно третий по важности приз фестиваля – за лучшую режиссерскую работу (Pardo d'Argento per la miglior regia). Ее фильм соревновался с другими 16 работами режиссеров со всего мира.

В своей речи украинский режиссер и сценарист поблагодарила членов жюри и всю свою международную съемочную команду. Фильм снимался усилиями четырех стран: Украины, Германии, Польши и Словакии. Врода также вспомнила кинематографистов, которые сейчас сражаются на фронте, и тех членов съемочной группы, которые погибли во время полномасштабного вторжения.

Международный кинофестиваль в Локарно – один из старейших кинофорумов мира, был основан в 1946 году, всего через несколько месяцев после фестиваля в Каннах. Считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского.

Победительница не скрывает своих эмоций

В этом году победителем фестиваля стал художественный фильм иранского режиссера Али Ахмадзаде "Критическая зона", который рассказывает о жизни наркодилера в Тегеране, где распространение наркотиков карается смертной казнью. Вторую по значимости награду феста – специальный приз жюри, получил фильм "Не ждите многого от конца света" румынского режиссера Раду Жуде.

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О чем фильм

"Степное" стал первым полнометражным фильмом Марины Вроды. Это история нескольких дней в жизни пожилого мужчины, который возвращается в родную деревню Степное в украинской глубинке, чтобы заботиться о больной матери. Смерть матери, встреча с братом и женщиной, которую он любит, заставляют героя задуматься о жизни, которую он почти прожил, и решениях, которые он принимал.

Кадр из фильма

"Несомненно, фильм является кинематографическим шедевром, который оставляет глубокий след в психике зрителя. Марина Врода глубоко погружается в душу украинского села. Несмотря на минималистический сюжет, фильм отличается глубоким содержанием. Это кинематографическая жемчужина, отмеченная исключительной операторской работой и выдающейся игрой актеров", – такими лестными словами "Степное" описывается на сайте фестиваля.

А на сайте Cineuropa фильм Марины Вроды сравнили с лентами итальянских неореалистов: "Стиль Марины Вроды граничит с документальным. Он черпает свою силу в историях, рассказанных с катарсической глубиной и удивительным тактом пожилыми жителями Сумской области (где снимался фильм — "Телеграф"), у которых не так много времени, чтобы выразить себя после столь долгого молчания. То, что режиссер улавливает и наполняет жестокими, но прекрасными нюансами, — это не просто пейзаж, а моментальный снимок истории, оживляемый голосами, переходящим в шепот".

Сама постановщица в интервью назвала свой фильм "рассказом о любви, крепких связях и о наследии, которое мое поколение получило от старшего поколения, которому было трудно делиться своей историей. Через "Степное" я пыталась узнать больше о своей стране и живших до меня людях".

Кинопроект "Степное" стал одним из победителей пятого питчинга Госкино, состоявшегося еще в 2013 году. К сожалению, создателям фильма долго не удавалось найти инвесторов, поэтому к съемкам приступили только в 2017 году. В главных ролях – Нина Антонова, Александр Максяков и Олег Примогенов. Дата премьеры в Украине пока не заявлена.

Что известно о режиссере

Уроженка Киева Марина Врода живет в Киеве и Берлине. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "Режиссура художественного фильма" (мастерская Михаила Ильенко и Валерия Сивака). Работала ассистентом в массовых сценах кинорежиссера Сергея Лозницы на съемках нашумевшего фильма "Счастье мое". Это уже не первая ее награда на топовых кинофестивалях: в 2011 году она получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за лучший короткометражный фильм "Кросс".

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