Работы актуальны даже спустя 26 лет после смерти художницы: топ-5 картин Марии Примаченко

Мария является автором более 800 картин

Мария Примаченко является одной из самых самобытных украинских художниц, она работала в стиле примитивизма, ее творчество также называют "наивным искусством". Ее картины могли сгореть в ходе боев за Киевщину, но, рискуя жизнью, их спас сторож.

18 августа исполняется 26 лет со дня смерти Примаченко, к годовщине "Телеграф" собрал несколько интересных работ художницы.

Мария родилась 12 января 1909 года в селе Болотня Киевской области. Интересно, что будучи правшой, Примаченко рисовала левой рукой. Ее пригласили изучать живопись в Центральной экспериментальной мастерской при Киевском музее украинского искусства.

Интересно, что работы художницы актуальны сегодня — у нее есть работы на тему войны и ядерной угрозы.

Загроза війни, 1986. Фото wikiart.org

Атомна війна, будь проклята вона, 1978. Фото wikiart.org

В 1936 году Мария получила отдельный зал для картин на I Республиканской выставке народного творчества. Ее картины показывали в Париже, Варшаве, Софии, Монреале и Праге. В 1937 году на международной выставке во Франции украинская художница завоевала золотую медаль.

Основные герои картин Примаченко — животные и птицы, фантастические существа, космические мотивы и природа, вдохновлявшая ее на творчество, являясь источником идей. Художница была очень впечатлительным человеком, все принимала близко к сердцу и сохранила детское восприятие мира — как вечную сказку.

Українське весілля, 1966. Фото wikiart.org

Тематика картин Марии вращается вокруг борьбы добра и зла. К примеру, добрые птицы и звери изображались яркими, озаренными красками, а злые – темными, приглушенными.

Оре милий плугом, 1983. Фото wikiart.org

В последние годы жизни художница была прикована к постели, однако смерти не боялась.

"За мной не плачьте, я не пропаду на том свете. У меня там тоже будет работа", — говорила Мария.

Умерла Примаченко 18 августа 1997 года, похоронена в родном селе Болотня.

В конце августа 2022 года ее посмертно наградили отличием "Национальная легенда Украины".

Перед этим, 5 мая 2022 года ее картину "Цветы выросли у четвертого блока" продали, а средства с благотворительного аукциона передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Квіти виросли біля четвертого блоку, 1990 год. Фото wikiart.org

Иванковский историко-краеведческий музей, где хранились несколько картин украинки, сгорел во время боев за Иванково Киевской области 25-27 февраля 2022 года, после российской бомбардировки. Сначала считалось, что все экспонаты погибли в огне, но после освобождения Иванково от оккупантов в июле стало известно, что сторож музея Анатолий Харитонов и его жена Наталья смогли сорвать решетки с окон горящего музея и, рискуя жизнями, вынести 14 полотен Примаченко.

Как сообщал "Телеграф", в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, вода затопила оккупированный город Олешки и уникальный дом-музей художницы Полины Райко оказался под водой.