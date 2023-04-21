Фонтан со звездами и монументальные мозаики. Чем запомнился киевский художник Владимир Мельниченко (видео)

Один из создателей Стены памяти на Байковой горе умер в Киеве на 92-м году жизни

19 апреля не стало известного украинского художника и скульптора-монументалиста Владимира Мельниченко. Он скончался в Киеве на 92-м году жизни.

Творческий и личный союз художников-"шестидесятников" Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук (1931-2010) продолжался свыше 50 лет. Благодаря ему Киев получил такие объекты, ставшие столичными достопримечательностями, как мозаики Дворца детей и юношества на Печерске или Центрального автовокзала, рельефы Стены памяти на Байковой горе и многие другие.

В память о художниках "Телеграф" предлагает вспомнить их самые знаменитые работы.

Стена памяти на Байковом кладбище

Владимир Мельниченко в последние годы жизни

Опус магнум Мельчиненко и Рыбачук – гигантская Стена памяти на Байковом кладбище, которая создавалась на протяжении многих лет, начиная с 1965 года, когда на Байковой горе начали возводить Парк памяти вокруг здания крематория. Но в 1982 году по распоряжению городских властей почти готовый шедевр монументалистики был залит бетоном.

С одной стороны, Стена памяти воплощала боль и утрату всего человечества, всю его трагическую историю, пишет издание Bird In Flight. А с другой, памятный комплекс должен был помочь человеку пережить его горе, "обезличить его". В барельефах Рыбачук и Мельниченко создали пластические образы Женщины-хранительницы, Женщины-дождя, Икара и Прометея, Весны, Радуги, Цветущего сада, Любви, Творчества, Материнства, Знания, Человека и Зверя, Подвига. В работе вдохновлялись карпатским фольклором, за которым ездили в специальные экспедиции.

Фрагменты Стены памяти

Но советские чиновники решили, что образы смерти противоречат принципам соцреалистического искусства, хуже того – подражают западному абстракционизму. Показательно, что созданию комплекса сопротивлялись не только власти УССР, обвиняя Рыбачук и Мельниченко в растрате, но и коллеги-художники, в частности, архитектор комплекса крематория Авраам Милецкий. За проект пытались заступиться многие известные люди, включая Бориса Патона, Николая Амосова и Николая Бажана, но это не помогло.

Небольшой фрагмент Стены, который удалось восстановить

В 2018 году удалось реконструировать порядка 100 кв м Стены. От гениального проекта остались только эскизы и фотографии. "История эта так и осталась незаживающей раной в душах мастеров", – вспоминал киевский писатель Ефим Гофман.

Панно центрального автовокзала

Киевский центральный автовокзал был построен в 1957-1961 годах по проекту архитекторов Эдуарда Бильского, Игоря Мельника и уже известного нам Авраама Милецкого. Для Рыбачук и Мельниченко это был первый опыт совместной работы в монументальном искусстве. Они оформляли интерьер, для которого сделали дизайн, цветную пластику, декоративно-монументальные работы и эскизы панно.

Мозаичные панно на автовокзале

Всего было сделано десять мозаик и созданы узоры из камня для колонн в фойе автовокзала. По замыслу авторов, интерьер должен передавать радость путешественника, который отправляется в дорогу или наконец-то вернулся домой. Это ощущение подчеркивается эстетикой детского рисунка, в которой выполнены эскизы панно, как будто увиденные из окна рейсового междугороднего автобуса – дороги, деревья и новые города. Не обошлось без видов города москвы — непременного идеологического атрибута тех лет. Но при этом обратите внимание – никаких дорожных пробок!

Как рассказывал Мельничко изданию Village, над панно им помогали работать шесть женщин, которые в остальное время укладывали асфальт здесь же, на подъездах к автовокзалу. А за всю эту огромную работу им с Адой заплатили всего лишь по 300 рублей.

"Мы поехали в очередную поездку на север на два года, а когда вернулись, автовокзал уже сдали в эксплуатацию. Наша оплата составляла 300 рублей каждому, но из этих денег мы получили только то, что было выписано как аванс перед нашим отъездом. Архитектор нас обманул", – вспоминал художник.

В мае 2015 года началась масштабная реконструкция Центрального автовокзала, которая продолжалась шесть лет. Все мозаики были тщательно и с любовью отреставрированы.

Мозаики Киевского дворца детей и юношества

Здание Дворца пионеров было торжественно открыто, как принято было открывать в Советском союзе новострои, в апреле 1965 года на Печерске. Мозаичные композиции дворца, а также оформление декоративного бассейна с фонтаном "Звезды и созвездия" на площади перед ним и поныне считаются выдающимся памятником неомодерного монументального искусства. Для Мельниченко и Рыбачук эта работа стала следующей после мозаичных панно автовокзала.

Фрагменты панно Дворца детей и юношества

Сначала на протяжении восьми месяцев тандем художников украшал фонтан, после чего в течение трех лет – интерьерные мозаики. По словам Оксаны Грушанской-Власовой, сотрудницы фонда АРВМ, который занимается наследием Мельниченко и Рыбачук, каждая деталь интерьера была тщательно продумана. Пространство перед зданием тоже было продумано до мелочей. И снова художники вдохновлялись народным искусством, не желая создавать очередную соцреалистическую поделку с юными пионерами. Общая концепция будущих панно сформировалась под влиянием произведений Марии Примаченко, Анны Собачко и Параски Власенко.

Так проходила реконструкция бассейна

"Во Дворце детей и юношества Рыбачук и Мельниченко по всему зданию сделали мозаичные эмблемы для каждого кабинета. Придумывали так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. К примеру, там, где зал шахмат, они сделали эмблему, которая называется "Британская королева играет в шахматы с японским императором", разыгрывают на доске "партию Стейница". Они это все так спрятали, чтобы человек, разбирающийся в шахматах, понял отсылку", – рассказала Грушанская-Власова изданию Village.

За много лет от плитки отслоилась эмаль, половина фигур пришла в полную негодность, а бассейн перестали наполнять, потому что он протекал. В 2017 году комплекс был закрыт на реконструкцию, которая продолжалась два года. К счастью, остались не только оригинальные эскизы, но и множество фотографий, которые позволили восстановить оригинальные цвета мозаики.

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