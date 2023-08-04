Люби, вдохновляй, мечтай, действуй, поддерживай: украинская художница создала уникальный арт-перформанс в столичном ТРЦ (фото)

Мастерица создала эксклюзивную картину, украсившую фасад торгового центра

В четверг, 3 августа, в стенах торгово-развлекательного центра Gulliver в Киеве прошел настоящий арт-перформанс от известной украинской художницы Сони Морозюк. Мастерица вживую разрисовала колонны и инсталляцию I Love Kyiv.

Мероприятие состоялось в рамках совместной коллаборации ТРЦ и художницы, цель которой напомнить о нужных сегодня смыслах.

"Мое творчество – о смыслах: актуальные, нужные, актуальные. И хочется это транслировать максимальными возможностями. Вместе с ТРЦ Gulliver мы создаем и транслируем важные смыслы вместе: на крупнейших экранах Европы и внутри комплекса. Люби, создавай, вдохновляй, мечтай, действуй, обнимай, поддерживай. Наполняй свою жизнь смыслами – вот наш главный месседж. И мы будем невероятно счастливы, если вы будете транслировать этот посыл в унисон с нами – вашими фото или видео в социальных сетях", – рассказывает Соня Морозюк.

Каждый посетитель имел возможность не только увидеть, как создается искусство в реальном времени, но и лично присоединиться. Все вместе – Соня Морозюк, посетители комплекса и гости перформанса – создали особую картину, наполненную особыми смыслами, которая украсит стены ТРЦ Gulliver.

"Прямо сейчас ТРЦ Gulliver создает смыслы в пределах коммерческой недвижимости. В свою очередь, Соню Морозюк называют художницей смыслов — за современное видение и актуальные месседжи. Таким образом, у нас произошел смысловой "арт-метч". Мы приглашаем вас наполнить жизнь любовью, мечтами", объятиями, верой и поддержкой!", – Рассказывает директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

В рамках коллаборации Соня Морозюк создала эксклюзивную картину, украсившую фасадные экраны ТРЦ и в стилистике которой оформлены витрина комплекса, выходящего на ул. Эспланадная, входная роторная дверь, колонны и панорамные лифты.

А на 2-м этаже до 13 августа проходит выставка работ художницы под названием "Сенсы by Соня Морозюк". Вход на выставку свободен.

Саундтреком кампании стала композиция певицы TAYANNA "Мальчик". Творческим партнером проекта выступает магазин канцелярских товаров Akvarel.

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