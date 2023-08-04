Кохай, надихай, мрій, дій, підтримуй: українська художниця створила унікальний арт-перформанс в столичному ТРЦ (фото)

Майстриня створила ексклюзивну картину, яка прикрасила фасад торгового центру

У четвер, 3 серпня, в стінах торгово-розважального центру Gulliver у Києві відбувся справжній арт-перформанс від відомої української художниці Соні Морозюк. Майстриня наживо розмалювалювала колони і інсталяцію I Love Kyiv.

Захід відбувся в рамках спільної колаборації ТРЦ і мисткині, мета якої нагадати про потрібні сьогодні сенси.

"Моя творчість – про сенси: актуальні, потрібні, ті, що на часі. І хочеться це транслювати максимальними можливостями. Разом з ТРЦ Gulliver ми створюємо і транслюємо важливі сенси разом: на найбільших екранах Європи та всередині комплексу. Кохай, створюй, надихай, мрій, дій, обіймай, підтримуй. Наповнюй своє життя сенсами – ось наш головний меседж. І ми будемо неймовірно щасливі, якщо ви транслюватиме цей посил в унісон з нами – вашими фото чи відео у соціальних мережах", – розповідає Соня Морозюк.

Кожен відвідувач мав можливість не лише побачити, як створюється мистецтво у реальному часі, але особисто доєднатися. Всі разом – Соня Морозюк, відвідувачі комплексу і гості перформансу – створили особливу картину, наповнену особливими сенсами, яка прикрасить стіни ТРЦ Gulliver.

"Прямо зараз ТРЦ Gulliver створює сенси в межах комерційної нерухомості. У свою чергу, Соню Морозюк називають художницею сенсів – за сучасне бачення та актуальні меседжі. Таким чином, у нас стався сенсовний "арт-метч". Ми запрошуємо вас наповнити життя коханням, мріями, обіймами, вірою та підтримкою!", – розповідає директорка з маркетингу ТРЦ Gulliver Катерина Жураківська.

В рамках колаборації Соня Морозюк створила ексклюзивну картину, яка прикрасила фасадні екрани ТРЦ та в стилістиці якої оформлені вітрина комплексу, що виходить на вул. Еспланадну, вхідні роторні двері, колони та панорамні ліфти.

А на 2-му поверсі до 13 серпня проходить виставка робіт художниці під назвою "‎Сенси by Соня Морозюк"‎. Вхід на виставку вільний.

Саундтреком кампанії стала композиція співачки TAYANNA "Хлопче". Творчим партнером проєкту виступає магазин канцелярських товарів Akvarel.

Як писав "Телеграф" раніше, у Києві тривають тендерні скандали із закупівлями. Так, під прикриттям облаштування укриттів чиновники райдержадміністрацій купували "золоті" барабани, овочерізки і виділяли бюджетні кошти на ремонт дитячого табору відпочинку за сотні кілометрів від столиці.

Крім того, в соцмережах тривають гарячі дискусії про доцільність ремонту доріг у Києві, а частину користувачів і деяких політиків обурює перекладання бруківки у центрі Києва.