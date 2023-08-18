Роботи актуальні навіть через 26 років після смерті художниці: топ-5 картин Марії Примаченко

Марія є автором понад 800 картин

Марія Примаченко є однією з найбільш самобутніх українських художниць, вона працювала у стилі примітивізму, її творчість також називають "наївним мистецтвом". Її картини могли згоріти під час боїв за Київщину, але, ризикуючи життям, їх урятував сторож.

18 серпня виповнюється 26 років від дня смерті Примаченко, до роковин "Телеграф" зібрав кілька цікавих робіт художниці.

Марія народилася 12 січня 1909 року у селі Болотня Київської області. Цікаво, що, будучи правшою, Примаченко малювала лівою рукою. Її запросили вивчати живопис у Центральній експериментальній майстерні при Київському музеї українського мистецтва.

Цікаво, що роботи художниці актуальні й сьогодні — вона має роботи на тему війни та ядерної загрози.

Загроза війни, 1986. Фото wikiart.org

Атомна війна, будь проклята вона, 1978. Фото wikiart.org

У 1936 році Марія отримала окрему залу для картин на I Республіканській виставці народної творчості. Її картини показували у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі та Празі. у 1937 році на міжнародній виставці у Франції українська художниця здобула золоту медаль.

Основні герої картин Примаченко — тварини та птахи, фантастичні істоти, космічні мотиви та природа, що надихала її на творчість, будучи джерелом ідей. Художниця була дуже вразливою людиною, все приймала близько до серця і зберегла дитяче сприйняття світу як вічної казки.

Українське весілля, 1966. Фото wikiart.org

Тематика картин Марії обертається навколо боротьби добра та зла. Наприклад, добрі птахи та звірі зображалися яскравими, яскравими фарбами, а злі – темними, приглушеними.

Оре милі плугом, 1983. Фото wikiart.org

В останні роки життя художниця була прикута до ліжка, проте смерті не боялася.

"За мною не плачте, я не пропаду на тому світі. У мене там також буде робота", — говорила Марія.

Померла Приймаченко 18 серпня 1997 року, похована у рідному селі Болотня.

Наприкінці серпня 2022 року її посмертно нагородили відзнакою "Національна легенда України".

Перед цим, 5 травня 2022 року, її картину "Квіти виросли біля четвертого блоку" продали, а кошти з благодійного аукціону передали на потреби Збройних сил України.

Квіти виросли біля четвертого блоку, 1990 рік. Фото wikiart.org

Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігалося кілька картин українки, згорів під час боїв за Київщину 25-27 лютого 2022 року, після російського бомбардування. Спочатку вважалося, що всі експонати загинули у вогні, але після звільнення Іванкова від окупантів у липні стало відомо, що сторож музею Анатолій Харитонов та його дружина Наталія змогли зірвати ґрати з вікон палаючого музею та, ризикуючи життям, винести 14 полотен Примаченко.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вода затопила окуповане місто Олешки та унікальний будинок-музей художниці Поліни Райко опинився під водою.