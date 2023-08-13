Український фільм переміг на МКФ у Локарно: що відомо про його режисерку Марину Вроду (відео)

Це вже друга престижна кінопремія Марини Вроди

Фільм української режисерки Марини Вроди "Степове" отримав приз за найкращу режисуру на 76-му Міжнародному кінофестивалі у швейцарському Локарно, повідомляє ДержКіно України. Що відомо про переможницю, її фільм та фестиваль, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Як це було

Марина Врода отримала у Локарно третій за важливістю приз фестивалю – за найкращу режисерську роботу (Pardo d’Argento per la miglior regia). Її фільм змагався з іншими 16 стрічками режисерів з усього світу.

У своїй промові українська режисерка та драматург подякувала членам журі та всій своїй міжнародній знімальній команді. Фільм знімався зусиллями чотирьох країн: України, Німеччини, Польщі та Словаччини. Також вона згадала кінематографістів, які зараз б'ються на фронті, і тих членів знімальної групи, які загинули під час повномасштабного вторгнення.

Міжнародний кінофестиваль у Локарно – один із найстаріших кінофорумів світу, був заснований у 1946 році, лише через кілька місяців після фестивалю у Каннах. Вважається четвертим за важливістю європейським кінофестивалем після Каннського, Венеціанського та Берлінського.

Переможниця не приховує своїх емоцій

Цього року переможцем фестивалю став художній фільм іранського режисера Алі Ахмадзаде "Критична зона", який розповідає про життя наркодилера у Тегерані, де поширення наркотиків карається смертю. Другу за значимістю нагороду фесту – спеціальний приз журі, отримав фільм "Не чекайте багато від кінця світу" румунського режисера Раду Жуде.

Уславлений румунський режисер привітав нагородження своєї української колеги словами "Героям слава!"

Про що фільм

"Степове" став першим повнометражним фільмом Марини Вроди. Це історія кількох днів з життя літнього чоловіка, який повертається до рідного села Степове в українській глибинці, щоб подбати про хвору матір. Смерть матері, зустріч із братом і жінкою, яку він любить, змушують героя замислитись про життя, яке він майже прожив, та про рішення, які він приймав.

Кадр з фільму

"Безперечно, фільм є кінематографічним шедевром, який залишає глибокий слід у психіці глядача. Марина Врода глибоко занурюється в душу українського села. Незважаючи на мінімалістичний сюжет, фільм відрізняється глибоким змістом. Це кінематографічна перлина, відзначена винятковою операторською роботою і визначною грою акторів", – такими компліментарними словами "Степове" описується на сайті фестивалю.

А на сайті Cineuropa фільм Марини Вроди порівняли зі стрічками італійських неореалістів: "Стиль Марини Вроди межує з документальним. Він черпає свою силу в історіях, розказаних з катарсичною глибиною та дивовижним тактом літніми жителями Сумської області (де знімався фільм — "Телеграф"), в яких не так багато часу, щоб виразити себе після такого довгого мовчання. Те, що режисер уловлює і наповнює жорстокими, але прекрасними нюансами, — це не просто пейзаж, а миттєвий знімок історії, що пожвавлюється голосами, які переходять у шепіт".

Сама постановниця в інтерв’ю назвала свій фільм "оповіданням про кохання, міцні зв’язки і спадщину, яку моє покоління отримало від старшого покоління, якому було важко ділитися своєю історією. Через "Степове" я намагалася дізнатися більше про свою країну і людей, які жили до мене" .

Кінопроект "Степове" став одним із переможців п’ятого пітчингу Держкіно, що відбувся ще 2013 року. На жаль, творцям фільму довго не вдавалося знайти інвесторів, тому зйомки розпочали лише у 2017 році. У головних ролях – Ніна Антонова, Олександр Максяков та Олег Примогенов. Дата прем’єри в Україні поки що не заявлена.

Що відомо про режисерку

Уродженка Києва Марина Врода живе у Києві та Берліні. Закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "Режисура художнього фільму" (майстерня Михайла Іллєнка та Валерія Сивака). Працювала асистентом у масових сценах кінорежисера Сергія Лозниці на зйомках гучного фільму "Щастя моє". Це вже не перша її нагорода на топових кінофестивалях: у 2011 році вона отримала "Золоту пальмову гілку" у Каннах за найкращий короткометражний фільм "Крос".

Раніше "Телеграф" писав про те, як футболки, джинси та "косухи" увійшли в моду завдяки кіно.