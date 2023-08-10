Не лише "Барбі". Як футболки, джинси та "косухи" увійшли в моду завдяки кіно

Молодь 1950-х копіювала стиль "крутих хлопців" із фільмів

Фільм Грети Гервіг "Барбі" повернув майже забутий тренд, коли молодіжну моду диктує кіно. Здається, минули ті часи, коли молоді люди одягалися у довгі легкі пальта чорного кольору, як Нео з "Матриці", купували замість звичних рюкзаків сумки на довгому ремені – таку носив Джонні Депп у "Дев’ятій брамі", а дівчата після прем’єри "Красуні" з Джулією Робертс бігли до магазинів за ботфортами

Та й взагалі, фільми давно вже не створюють рольових моделей. Сьогодні якісь модні тренди можуть диктувати хіба що серіали, та й то у вузькому колі косплеєрів – як минулого року сталося з образом Уенздей із однойменного шоу. І раптом двогодинний рекламний ролик компанії Mattel, замаскований під феміністське комедійне фентезі, знову ввів у повсякденний побут прекрасної половини людства легковажний рожевий колір.

"Телеграф" пропонує згадати інші фільми, які збагатили наші гардероби.

Джинси. "Діліжанс" (1939), "Тюремний рок" (1957)

Модні історики стверджують, що мода на джинси почалася в 1930-х роках завдяки вестернам, і посилаються на зірку жанру Тома Мікса, який вперше з’явився перед камерою в джинсах у фільмі "Неприборканий" 1920 року. Але це був ще не класичний Levi’s 501 з його легко пізнаваним кроєм, а просто зручні штани з деніму.

Том Мікс у "Неприборканому": ось так виглядали джинси у 1920 році

А Levi’s 501 прославив легендарний виконавець ролей ковбоїв та військових Джон Уейн, герой ультраправої Америки, коли знявся в цій моделі джинсів у такому ж легендарному, як сам Джон Уейн, вестерні Джона Форда "Діліжанс" (1939). Але і тоді джинси залишалися не більше, ніж зручним робочим або домашнім одягом.

І хоча великим популяризатором джинсів була Мерлін Монро (жіноча модель з’явилася в 1934 році), одягати їх на роботу в офісі, наприклад, було не заведено – у громадських місцях джинси дозволяли собі носити емігранти, різнороби, фермери. А ще перші американські "неформали", яких називали битниками. Зручний та дешевий робочий одяг підходив небагатим літераторам та художникам і за співвідношенням ціна/якість, і з погляду ідеології як уніформа пригніченого класу.

Мерлін Монро в улюбленому джинсовому одязі

Все змінилося під час другого пришестя джинсів у 1950-х, коли модні тренди почала диктувати молодь. Так джинси отримали індульгенцію завдяки Елвісу Преслі, який станцював у "лівайсах" на кадрі фільму "Тюремний рок". З появою рок-н-ролу саме підлітки покоління післявоєнного "бебі-буму" стають головними споживачами, і з того часу на молоде покоління орієнтовані і музика, і кіно, і мода, і технології.

Елвіс Преслі танцює у джинсах "Тюремний рок"

Футболка та "косуха". "Трамвай "Бажання" (1950), "Дикун" (1953), "Бунтівник без причини" (1955)

Як і джинсами, сьогодні нікого не здивувати футболкою (T-short) та "косухою". Тим часом, у 1950-х футболка вважалася спідньою білизною, яка прийшла до цивільного гардеробу з флоту. Футболки потрібно було одягати під сорочку — до речі, в Америці такий дрес-код досі дотримується навіть при носінні костюма.

До того, як секс-символ 1950-х Марлон Брандо з’явився в білій футболці на екрані в "Трамваї "Бажання", як верхній одяг їх носили хіба що армійці та моряки. А ще, звичайно ж, емігранти та пролетарі. Якраз, як герой Брандо Стенлі Ковальські – нащадок вихідців із Польщі, робітник і демонстративно поганий (і автоматично крутий) хлопець.

У "Трамваї "Бажання" Марлон Брандо роздягся до футболки

У "Дикарі", де Брандо грає ватажка банди байкерів, він доповнює імідж сексапільного негідника шкіряною курткою моделі Perfecto Motorcycle Jacket від нью-йоркського бренду Shott – такі спеціальні куртки для поїздок на мотоциклі продавали у магазинах Harley Davidson. Їхні переваги в дорозі добре відомі: захищають від вітру, оберігають при падінні, зручні завдяки містким кишеням на блискавці. І, звичайно ж, відрізняються оригінальним та чудово красивим кроєм.

Остання обставина знімає питання про те, якби Брандо зіграв не мотоцикліста, а зухвалого та сміливого водолаза, чи міг би водолазний костюм стати модним серед молоді? Хоча, якщо подумати, у професії водолазу романтики анітрохи не менше.

Так чи інакше, але футболка як верхній одяг стала уніформою для молодих "бунтівників без причини", якщо згадати назву знаменитого фільму з Джеймсом Діном, де він теж хизувався у футболці, "косусі" та джинсах. Залишається подякувати молоді ХХ століття за те, що коли маркетологи віддали владу в їхні ніжні руки, вони проголосували доларом за найпрактичніший, зручніший і недорогий одяг.

Нагадаємо, 26 липня вокалісту The Rolling Stones Міку Джаггеру, який у молоді роки теж вирізнявся скандальною поведінкою, виповнилося 80 років. "Телеграф" згадує його найвдаліші ролі у кіно.