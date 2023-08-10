Не только "Барби". Как футболки, джинсы и "косухи" вошли в моду благодаря кино

Молодежь 1950-х копировала стиль "крутых парней" из фильмов

Фильм Греты Гервиг "Барби" вернул почти забытый тренд, когда молодежную моду диктует кино. Кажется, прошли те времена, когда молодые люди одевались в длинные легкие пальто черного цвета, как Нео из "Матрицы", покупали вместо привычных рюкзаков сумки на длинном ремне – такую носил Джонни Депп в "Девятых вратах", а девушки после премьеры "Красотки" с Джулией Робертс бежали в магазины за ботфортами.

Да и вообще, фильмы давно уже не создают ролевые модели. Сегодня какие-то модные тренды могут диктовать разве что сериалы, да и то в узком кругу косплееров – как в прошлом году случилось с образом Уэнздэй из одноименного шоу. И вдруг двухчасовый рекламный ролик компании Mattel, замаскированный под феминистское комедийное фэнтэзи, снова ввел в ежедневный обиход прекрасной половины человечества легкомысленный розовый цвет.

"Телеграф" предлагает вспомнить другие фильмы, обогатившие наши гардеробы.

Джинсы. "Дилижанс" (1939), "Тюремный рок" (1957)

Модные историки утверждают, что мода на джинсы началась в 1930-х годах благодаря вестернам, и ссылаются на звезду жанра Тома Микса, впервые появившегося перед камерой в джинсах в фильме "Неукротимый" 1920 года. Но это был еще не классический Levi’s 501 с его легко узнаваемым кроем, а просто удобные штаны из денима.

Том Микс в "Неукротимом": вот так выглядели джинсы в 1920 году

А Levi’s 501 прославил легендарный исполнитель ковбоев и военных Джон Уэйн, герой ультраправой Америки, когда снялся в этой модели джинсов в таком же легендарном, как сам Джон Уэйн, вестерне Джона Форда "Дилижанс" (1939). Но и тогда джинсы оставались не более, чем удобной рабочей или домашней одеждой.

И хотя большим популяризатором джинсов была Мерлин Монро (женская модель появилась в 1934 году), надевать их на работу в офисе, например, было не принято – в общественных местах джинсы позволяли себе носить эмигранты, разнорабочие, фермеры. А еще первые американские "неформалы", которых называли битниками. Удобная и дешевая рабочая одежда подходила небогатым литераторам и художникам и по соотношению цена/качество, и с точки зрения идеологии как униформа угнетенного класса.

Некоторые любят поджинсее. Мэрлин Монро

Все изменилось во время второго пришествия джинсов в 1950-х, когда модные тренды стала диктовать молодежь. Так джинсы получили индульгенцию, благодаря Элвису Пресли, станцевавшему в "ливайсах" в кадре фильма "Тюремный рок". С появлением рок-н-ролла именно подростки поколения послевоенного "бэби-бума" становятся главными потребителями, и с тех пор на подрастающее поколение ориентированы и музыка, и кино, и мода, и технологии.

Элвис Пресли танцует в джинсах "Тюремный рок"

Футболка и "косуха". "Трамвай "Желание" (1950), "Дикарь" (1953), "Бунтарь без причины" (1955)

Как и джинсами, сегодня никого не удивить футболкой (T-short) и "косухой". Между тем, в 1950-х футболка считалась нижним бельем, которое пришло в гражданский гардероб с флота. Футболки полагалось надевать под рубашку – к слову, в Америке такой дресс-код до сих пор соблюдается даже при ношении костюма.

До того, как секс-символ 1950-х Марлон Брандо появился в белой футболке на экране в "Трамвае "Желание". Тогда в качестве верхней одежды их носили разве что армейцы и моряки. А еще, конечно же, эмигранты и пролетарии. В самый раз, как герой Брандо Стэнли Ковальски – потомок выходцев из Польши, рабочий и демонстративно плохой (и автоматически — крутой) парень.

В "Трамвае "Желание" Марлон Брандо разделся до футболки

В "Дикаре", где Брандо играет главаря банды байкеров, он дополняет имидж сексапильного негодяя кожаной курткой модели Perfecto Motorcycle Jacket от нью-йоркского бренда Shott – такие специальные куртки для поездок на мотоцикле продавали в магазинах Harley Davidson. Их достоинства в дороге хорошо известны: защищают от ветра, оберегают при падении, удобные благодаря вместительным карманам на молнии. И, конечно же, отличаются оригинальным и восхитительно красивым кроем.

Последнее обстоятельство снимает вопрос о том, если бы Брандо сыграл не мотоциклиста, а дерзкого и смелого водолаза, мог бы водолазный костюм стать модным среди молодежи? Хотя, если подумать, в профессии водолаза романтики ничуть не меньше.

Так или иначе, но футболка в качестве верхней одежды стала униформой для молодых "бунтарей без причины", если вспомнить название знаменитого фильма с Джеймсом Дином, где он тоже щеголял в футболке, "косухе" и джинсах. Остается поблагодарить молодежь ХХ века за то, что когда маркетологи отдали власть в их нежные руки, они проголосовали долларом за самую практичную, удобную и недорогую одежду.

Напомним, 26 июля вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру, который в молодые годы тоже отличался скандальным поведеним, исполнилось 80 лет. "Телеграф" вспоминает его самые удачные роли в кино.