Не лише "Барбі". Які інші гідні фільми режисерок стали рекордсменами прокату (відео)

Крім "Барбі", ще п’ять фільмів режисерок змогли подолати планку у 100 млн доларів

Фільм "Барбі" подолав межу касових зборів в один мільярд доларів. Таким чином Грета Гервіг стала першою режисеркою, чий фільм поставив касовий рекорд. "Телеграф" пропонує згадати інших постановниць-рекордсменок, які кинули виклик чоловікам-режисерам – та переграли їх на власному полі.

"Диво-жінка". 822,8 млн

Попередній рекорд поставив супергеройський фільм 2017 року "Диво-жінка" режисерки Петті Дженкінс, яка прославилася дебютним фільмом "Монстр" (2003) – виконавиця головної ролі серійної вбивці Шарліз Терон виявила чудеса перевтілення, що принесло їй чотири престижні нагороди, в тому числі "Оскар" за кращу жіночу роль.

Екранізація коміксів DC виявилася більш ріденькою: фільм вийшов досить банальним, часом нерівним, щоб не сказати безглуздим. І взагалі, здається, всіх глядачів та критиків більше цікавив феміністський пафос – вперше режисерці довірили величезний бюджет 150 млн для фільму про супергероїню, а також поголені пахви виконавиці головної ролі Галь Гадот. Але вже першого тижня прокату фільм зібрав 228 млн доларів.

Втім, продовження 2020 року під назвою "Чудо-жінка 1984" провалилося в прокаті, зібравши лише 160 млн при бюджеті, що виріс до 200 млн. Так що доля третьої частини трилогії до останнього часу залишалася підвішеною в повітрі, поки DC Studios не заявила днями про те, що кіна не буде.

"Мама мія!" 609,8 млн

"Чудо-жінці" наступає на п’яти не менш дивний кінотвір — екранізація дуже успішного мюзиклу Філліди Ллойд на пісні гурту "АВВА", який вона сама перенесла на екран у 2008 році. Критики проїхалися по стрічці катком, рознісши в пух і прах і примітивний мелодраматичний сюжет, і досить вульгарні інтерпретації класичних хітів "АВВА", і співочі таланти виконавців головних ролей – особливо дісталося Меріл Стріп, яка завжди дуже ретельно підходила до вибору ролей та фільмів. Тим часом фільм окупився більш ніж десятикратно, принісши в прокаті 609 млн. Але дякувати за це потрібно, звичайно ж, авторам пісень Бенні Андерссону і Бйорну Ульвеусу, чиї опуси з роками стають тільки кращими.

"Сутінки". 393 млн

Популярність серії фільмів за романами Стефані Майєр про підліткове кохання дівчинки та вампіра, які навіть Стівен Кінг, який пече свої бестселери, немов гарячі пиріжки, назвав сміттям, створила фанбаза читачок.

Незважаючи на шалену популярність, солодка та ретельно прорахована на успіх книга не стала культурним феноменом, як Гаррі Поттер – швидше навпаки. Навіть виконавець головної ролі Роберт Паттінсон з тих пір зі шкіри геть лізе, знімаючись то у Девіда Кроненберга, то у Роберта Еггерса, намагаючись довести, що він не просто гарний хлопчик із фентезі для дівчаток-підлітків, а різноплановий та думаючий актор. Його можна зрозуміти, але переможців, як відомо, не судять.

Тільки перший фільм заробив 393 млн. доларів, забезпечивши постановниці, інді-режисерці Кетрін Хардвік третє місце в нашому рейтингу. Наступні фільми збирали майже вдвічі більше, в середньому по 700 млн, а остання стрічка в серії "Сутінки. Сага: Світанок — Частина 2", яка вийшла на екрани в 2012 році, і того більше – 800 млн. Але це вже, як кажуть, зовсім інша історія.

"Барбі" – не рекорд

Втім, не варто думати, що касові тріумфи жінок-постановниць – це прикмета лише нашого часу, коли фільми про жінок та для жінок стають мегапопулярними, як вказані вище прокатні хіти. Або ж великими медіа-подіями на кшталт "Землі кочівників" Хлої Джао, яка зібрала мікроскопічну касу (9 млн. при бюджеті 5 млн.), але отримала масу престижних призів, включаючи головний "Оскар".

Комедійна мелодрама Ненсі Мейєрс "Чого хочуть жінки" 2000 року з Мелом Гібсоном у головній ролі зібрала трохи менше першої частини "Сутінків" — 374 млн. А "Труднощі перекладу" (2003) Софії Копполи зі Скарлет Йоханссон та Біллом Мюрреєм у головних ролях не тільки зібрали 118 млн при бюджеті в 4 млн, що стало найуспішнішим комерційним проектом доньки Френсіса Форда Копполи, але згодом стали "культовим" фільмом.

Крім того, треба враховувати той момент, що кілька фільмів, у яких жінки виступали співрежисерами, заробляли навіть більше "Барбі". Так, анімаційне "Холодне серце" (2013) Дженніфер Лі та Кріса Бака принесло 1,3 млрд доларів, а продовження 2019 року ще більше – 1,45 млрд. А супергеройський "Капітан Марвел" (2019) Райна Флека та Ганни Боден заробив 1,1 млрд.

Раніше "Телеграф" писав про нові серіали серпня. Серед прем’єр – нове шоу всесвіту "Зоряних війн", у якому знялася українська актриса Іванна Сахно.