Не только "Барби". Какие другие достойные фильмы женщин-режиссеров стали рекордсменами проката (видео)

Кроме "Барби", еще пять фильмов женщин-режиссеров смогли преодолеть планку в 100 млн долларов

Фильм "Барби" преодолел черту кассовых сборов в один миллиард долларов. Таким образом, Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей фильм поставил кассовый рекорд. "Телеграф" предлагает вспомнить других постановщиц-рекордсменок, которые бросили вызов мужчинам-режиссерам – и переиграли их на собственном поле.

"Чудо-женщина". 822,8 млн

Предыдущий рекорд поставил супергеройский фильм 2017 года "Чудо-женщина" режиссера Пэтти Дженкинс, которая прославилась дебютным фильмом "Монстр" (2003) – главная роль серийной убийцы принесла Шарлиз Терон, проявившей чудеса перевоплощения, четыре престижные премии, включая "Оскар" за лучшую женскую роль.

Экранизация комиксов DC получилась пожиже: фильм вышел довольно заурядным, временами неровным, чтобы не сказать нелепым. И вообще, кажется, всех зрителей и критиков больше интересовал феминистский пафос – впервые женщине-режиссеру доверили огромный бюджет 150 млн для фильма о супергероине, а также побритые подмышки исполнительницы главной роли Галь Гадот. Но уже в первую неделю проката фильм собрал 228 млн долларов.

Впрочем, продолжение 2020 года под названием "Чудо-женщина 1984" провалилось в прокате, собрав всего лишь 160 млн при бюджете, выросшем до 200 млн. Так что судьба третьей части трилогии до последнего времени оставалась подвешенной в воздухе, пока DC Studios не заявила на днях о том, что кина не будет.

"Мама мия!" 609,8 млн

"Чудо-женщине" наступает на пятки не менее странное кинопроизведение – экранизация очень успешного мюзикла Филлиды Ллойд на песни группы "АВВА", который она сама перенесла на экран в 2008 году. Критики проехались по ленте катком, разнеся в пух и прах и примитивный мелодраматический сюжет, и довольно пошлые интерпретации классических хитов "АВВА", и певческие таланты исполнителей главных ролей – особенно досталось Мэрил Стрип, которая всегда очень тщательно подходила к выбору ролей и фильмов. Между тем, фильм окупился более, чем десятикратно, принеся в прокате 609 млн. Но благодарить за это нужно, конечно же, авторов песен Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса, чьи опусы с годами становятся только лучше.

"Сумерки". 393 млн

Популярность серии фильмов по романам Стефани Майер о подростковой любви девочки и вампира, которую даже Стивен Кинг, пекущий бестселлеры, как горячие пирожки, назвал мусором, создала фанбаза читательниц.

Несмотря на бешеную популярность, слащавая и тщательно просчитанная на успех книга не стала культурным феноменом, как Гарри Поттер – скорее, наоборот. Даже исполнитель главной роли Роберт Паттинсон с тех пор из кожи вон лезет, снимаясь то у Дэвида Кроненберга, то у Роберта Эггерса, стараясь доказать, что он не просто красивый мальчик из фэнтези для девочек-подростков, а разноплановый и думающий актер. Его можно понять, но победителей, как известно, не судят.

Только первый фильм заработал 393 млн долларов, обеспечив постановщице, инди-режиссеру Кэтрин Хардвик третье место в нашем рейтинге. Следующие фильмы собирали почти вдвое больше, в среднем по 700 млн, а последяя лента в серии "Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2", которая вышла на экраны в 2012 году, и того больше – 800 млн. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

"Барби" – не рекорд

Впрочем, не стоит думать, что кассовые триумфы женщин-постановщиц – это примета только нашего времени, когда фильмы о женщинах и для женщин становятся мегапопулярными, как описанными нами прокатные хиты. Или же большими медиа-событиями наподобие "Земли кочевников" Хлои Джао, которая собрала микроскопическую кассу (9 млн при бюджете 5 млн), но получила массу престижных призов, включая главный "Оскар".

Комедийная мелодрама Нэнси Мейерс "Чего хотят женщины" 2000 года с Мэлом Гибсоном в главной роли собрала немногим меньше первой части "Сумерек" – 374 млн. А "Трудности перевода" (2003) Софии Копполы со Скарлет Йоханссон и Биллом Мюрреем в главных ролях не только собрали 118 млн при бюджете в 4 млн, что стало самым успешным коммерческим проектом дочери Фрэнсиса Форда Коппола, но со временем стали "культовым" фильмом.

Кроме того, нужно учитывать тот момент, что несколько фильмов, в которых женщины выступали сорежиссерами, зарабатывали даже больше "Барби". Так, анимационное "Холодное сердце" (2013) Дженнифер Ли и Криса Бака принесло 1,3 млрд долларов, а продолжение 2019 года и того больше – 1,45 млрд. А супергеройский "Капитан Марвел" (2019) Райна Флека и Анны Боден заработал 1,1 млрд.

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