"Завтра Украина прогремит": волонтер анонсировал яркое событие в США

Работа украинских художников впервые была представлена на Burning Man в 2015-м году

В этом году в пустыне штата Невада (США) на одном из самых больших творческих событий года – Burning Man будет представлена украинская работа. Она будет об Украине и о каждом ее жителе.

Об этом в Facebook написал волонтер, общественный деятель, основатель и руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дайнега. Автор проекта — Эллен Лопаткина.

"Она оббита досками, так как мы оббиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят и во взаимодействии с огнем что-то родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее чем когда-либо прежде. Что-то очень похоже на Украину и на каждого из нас", — рассказал он.

Виталий Дайнега добавил, что эта скульптура будет сожжена первой на Burning Man. Он добавил, что не припоминает, были ли раньше скульптуры, которые из-за сожжения рождались, а не исчезали.

"Я думаю, что завтра Украина прогремит во всех уголках планеты не с войной, а с искусством. Мало кто понимает, насколько это сейчас важно. Особенно в США", — пишет он.

Для справки: Burning Man — это ежегодное восьмидневное мероприятие, происходящее в США, штат Невада, в пустыне Блэк-Рок, в ходе которого в пустыне инсталлируются произведения современного искусства. В ходе действа их сжигают. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромное деревянное изваяние человека. По замыслу организаторов, это не фестиваль, а художественный перформанс и социальный эксперимент радикального самовыражения. Работа украинских художников впервые была представлена на Burning Man в 2015-м году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что две украинские художницы, бежавшие от полномасштабной войны в Японию, украсили стены своего учебного заведения в Осаке. Они создали мурал, объединивший японскую мифологию и украинский контекст.