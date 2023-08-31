Фенікс повстав з вогню: яскраве відео української роботи на культовому фестивалі у США

Цього року роботу українських майстрів було спалено першою

У пустелі штату Невада (США) на одній із найбільших творчих подій року – Burning Man було представлено українську роботу. Вона має глибоку символічність – український Фенікс народився з вогню.

Яскраве відео опублікував засновник фонду "Повернись Живим" та медіапроекту "Ukrainian Witness" Віталій Дейнега на своїй Facebook-сторінці. Зовнішня обшивка з дощок була спалена і світові постало те, що всередині.

"Це український Фенікс, який пройшов крізь вогонь і повстав з попелу. Візуально він схожий на тризуб. Але це птах", — розповів він.

За словами волонтера, проєкт готувався близько року. Спільно з американською партнеркою Аллою Лопаткіною, художниками Олексієм Саєм та Богданою Косміною, та великою командою людей вони створили скульптуру вісім метрів заввишки.

Вона — символ єдності та непохитності українського духу і, за словами авторів, символізуватиме те, що сталося з Україною та кожним із нас. Художники прагнули змінити уявлення у світі про Україну та показати її мужність та силу.

Для довідки: Burning Man – одна з найкультовіших подій у світовій культурі, на яку митці з усього світу привозять свої роботи. Подія відбувається з 27 серпня по 4 вересня в пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США).

Раніше "Телеграф" розповідав, що дві українські художниці, які втекли від повномасштабної війни до Японії, прикрасили стіни свого навчального закладу в Осаці. Вони створили мурал, який поєднав японську міфологію та український контекст.