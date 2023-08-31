Феникс восстал из огня: яркое видео украинской работы на культовом фестивале в США

В этом году работа украинских мастеров была сожжена первой

В пустыне штата Невада (США) на одном из самых больших творческих событий года – Burning Man была представлена украинская работа. Она имеет глубокую символичность — украинский Феникс родился из огня.

Яркое видео опубликовал основатель фонда "Вернись Живым" и медиапроекта "Ukrainian Witness" Виталий Дейнега на своей Facebook-странице. Внешняя обшивка из досок была сожжена и миру предстало то, что внутри.

"Это украинский Феникс, прошедший сквозь огонь и восставший из пепла. Визуально он похож на трезуб. Но это птица", — рассказал он.

По словам волонтера, проект готовился около года. Совместно с американской партнершей Аллой Лопаткиной, художниками Алексеем Саем и Богданой Косминой, и большой команде людей они создали скульптуру восемь метров высотой.

Она — символ единства и непоколебимости украинского духа и, по словам авторов, будет символизировать то, что произошло с Украиной и каждым из нас. Художники стремились изменить представление в мире об Украине и показать ее мужество и силу.

Для справки: Burning Man – одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которую художники со всего мира привозят свои работы. Событие проходит с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что две украинские художницы, бежавшие от полномасштабной войны в Японию, украсили стены своего учебного заведения в Осаке. Они создали мурал, объединивший японскую мифологию и украинский контекст.