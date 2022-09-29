У США вирує ураган "Іан": мільйони без світла, вулиці перетворилися на річки (вражаючі відео та фото)

За словами очевидців, дерева виривало з корінням, а вода плескала в будинках на рівні карнизів

По південному заходу Флориди у США вночі зі швидкістю вітру 241 км/год пронісся ураган четвертої категорії Іан, залишивши без електрики 2 мільйони людей, затопивши будинки і пошкодивши дах відділення інтенсивної терапії лікарні. За даними американського Національного центру спостереження за ураганами, це один із найсильніших ураганів, які коли-небудь обрушувалися на Сполучені Штати. Іан наблизився до Флориди після того, як пройшов над Кубою та Карибським морем як потужний тропічний шторм і набув сили в теплих водах Мексиканської затоки.

У місті Порт-Шарлотт у Флориді штормова хвиля затопила відділення "швидкої" у лікарні, вітер зніс частину даху з відділення інтенсивної терапії, передає AP. Вода хлинула на відділення інтенсивної терапії, змусивши персонал евакуювати найхворіших пацієнтів лікарні, деякі з яких були на апаратах штучної вентиляції легенів, на інші поверхи, сказала доктор Біргіт Бодайн з лікарні HCA Florida Fawcett. Співробітники використовували рушники та пластикові контейнери, щоб спробувати прибрати безлад.

Ураган Іан перетворив вулиці на річки у Форт-Майєрсі, оператори 911 отримали дзвінки від людей, які опинились у затоплених будинках. Єдиним варіантом пересування був човен. Прохання допомогти вибратися також були опубліковані у соціальних мережах, деякі з відео, на яких видно, як вкрита сміттям вода хлюпає до карнизів будинків. Повінь і сильний вітер були зафіксовані на драматичному відео, опублікованому в соціальних мережах, на якому видно вирвані з корінням дерева, дощ і затоплені автомобілі:

Окрім того, половина вулиць Неаполя на південному заході Флориди стала непрохідною через повінь. У місті перший поверх пожежної частини був затоплений на 1 метр, пожежники працювали, щоб рятувати спорядження з пожежної машини, яка застрягла біля гаража.

Станом зараз у Сполучених Штатах не повідомлялося про жодну смерть від Іана. Але човен з кубинськими мігрантами затонув у середу в штормову погоду на схід від Кі-Веста, тривають пошуки понад 20 осіб, декількох пасажирів вдалося врятувати.

Багато людей евакуювалися до того, як ураган обрушився на сушу. Так, понад 2,5 мільйона людей отримали попередженням про евакуацію вздовж західного узбережжя Флориди, хоча офіційні особи заявили, що невідома кількість людей вирішила залишитися та спробувати пережити шторм.

У зоопарку Sunken Gardens на час шторму працівники евакуювали рожевих фламінго у вбиральню:

"Тварини у безпеці разом з персоналом, який наглядає за ними під час шторму. Фламінго влаштували ураганну вечірку у вбиральні: їдять, п'ють і танцюють", — написали в Sunken Gardens.

В Орландо тематичні парки Disney, Universal та інші закриті щонайменше на два дні. Також було припинено роботу міжнародного аеропорту. В окрузі Бровард на південно-східному узбережжі Флориди нічні торнадо, що виникли в зовнішніх смугах урагану, розбили кілька невеликих літаків в аеропорту Норт-Перрі та повалили численні дерева.

Ураган у Форт-Майерсі

Мешканці Кінг-Пойнта евакуюються після нічного торнадо у спільноті Кінгс-Пойнт Автомобілі, пошкоджені в результаті торнадо, спричиненого ураганом Іан у Флориді Вирване з корінням дерево на парковці торгового центру у Купер-Сіті, штат Флорида Мешканець Флориди починає ремонтувати свій будинок після шторму

У середу ввечері потужність Іана впала до категорії 1 із силою вітру 144 км/год, коли він рухався по суші. У четвер очікуються штормові хвилі заввишки 2 метри на північному сході Флориди, а потім Іан переміститься в Атлантичний океан, у п'ятницю прогнозується, що він переміститься на північ до Джорджії та Південної Кароліни. Центр спостереження за ураганами повідомив, що в центральній частині Флориди до початку четверга очікуються ураганні вітри з ймовірними масштабними катастрофічними повенями.

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого року на США обрушився потужний ураган Іда, тоді постраждав штат Луїзіана.