На США обрушився потужний ураган Іда — в мережі з’явилися перші фото і відео

Джо Байден просить громадян США підготуватися до руйнівного урагану

На півдні Сполучених Штатів Америки пройшовся потужний ураган, що отримав назву "Іда". Президент країни Джо Байден у неділю, 29 серпня, попереджав про природне явище — американський штат Луїзіана вже піддався стихії.

Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє "NYT".

Користувачі соцмереж поділилися фото і відео урагану, а також його наслідків.

За словами Байдена, природне явище може прокотитися не тільки по одному штату, а по кількох, тому потрібно бути готовими до цього.

На цей момент відомо, що ураган, який атакував Луїзіану, отримав третю категорію, хоча спочатку йому давали четверту з п’яти можливих.

Явище "Іда" принесло з собою шквальний вітер швидкістю 240 кілометрів на годину.

Крім того, через ураган в країні може випасти величезна кількість опадів.

Через це в річках і озерах може значно піднятися рівень води і затопити околиці.

Так ураган виглядає з космосу:

Фото урагану в США з космосу

Знімок "Іди" з космосу

За словами Байдена, наслідки урагану ризикують стати для США руйнівними.

"Це буря, яка загрожує людським життям. Тому, будь ласка, всі ви, люди — в Луїзіані, Міссісіпі і Бог знає, можливо, ще далі на схід — зробіть все, щоб запобігти біді", — говорить президент.

Таким чином Байден попросив громадян якомога швидше евакуюватися, оскільки потім може бути пізно.

Також він пообіцяв залучити всі державні кошти "для порятунку і відновлення".

Зараз влада США вже приготувала 2,5 мільйона порцій їжі, 3 мільйони літрів води, електрогенератори та інші необхідні під час урагану речі.

В країні виділили 13 команд рятувальників і понад 100 бригад швидкої допомоги для допомоги постраждалим від "Іди".

За словами Байдена, він ще не бачив такої ретельної підготовки до урагану.

Варто відзначити, що у 2005 році в США вже пронісся один потужний ураган Катріна, через який загинули 1800 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 серпня потужний ураган "Грейс" накрив Мексику — в штатах на узбережжі Мексиканської затоки стихія забрала життя щонайменше восьми людей.

Нагадуємо, що на початку липня на Кубу обрушився ураган "Ельза", через який загинули троє осіб.