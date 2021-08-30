На США обрушився потужний ураган Іда — в мережі з’явилися перші фото і відео
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Джо Байден просить громадян США підготуватися до руйнівного урагану
На півдні Сполучених Штатів Америки пройшовся потужний ураган, що отримав назву "Іда". Президент країни Джо Байден у неділю, 29 серпня, попереджав про природне явище — американський штат Луїзіана вже піддався стихії.
Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє "NYT".
Користувачі соцмереж поділилися фото і відео урагану, а також його наслідків.
За словами Байдена, природне явище може прокотитися не тільки по одному штату, а по кількох, тому потрібно бути готовими до цього.
На цей момент відомо, що ураган, який атакував Луїзіану, отримав третю категорію, хоча спочатку йому давали четверту з п’яти можливих.
Явище "Іда" принесло з собою шквальний вітер швидкістю 240 кілометрів на годину.
Крім того, через ураган в країні може випасти величезна кількість опадів.
Через це в річках і озерах може значно піднятися рівень води і затопити околиці.
Так ураган виглядає з космосу:
За словами Байдена, наслідки урагану ризикують стати для США руйнівними.
"Це буря, яка загрожує людським життям. Тому, будь ласка, всі ви, люди — в Луїзіані, Міссісіпі і Бог знає, можливо, ще далі на схід — зробіть все, щоб запобігти біді", — говорить президент.
Таким чином Байден попросив громадян якомога швидше евакуюватися, оскільки потім може бути пізно.
Також він пообіцяв залучити всі державні кошти "для порятунку і відновлення".
Зараз влада США вже приготувала 2,5 мільйона порцій їжі, 3 мільйони літрів води, електрогенератори та інші необхідні під час урагану речі.
В країні виділили 13 команд рятувальників і понад 100 бригад швидкої допомоги для допомоги постраждалим від "Іди".
За словами Байдена, він ще не бачив такої ретельної підготовки до урагану.
Варто відзначити, що у 2005 році в США вже пронісся один потужний ураган Катріна, через який загинули 1800 осіб.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 серпня потужний ураган "Грейс" накрив Мексику — в штатах на узбережжі Мексиканської затоки стихія забрала життя щонайменше восьми людей.
Нагадуємо, що на початку липня на Кубу обрушився ураган "Ельза", через який загинули троє осіб.
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