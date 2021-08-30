На США обрушился мощный урагана Ида - в сети появились первые фото и видео
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Джо Байден просит граждан США подготовится к разрушительному урагану
На юге Соединенных Штатов Америки прошелся мощный ураган, получивший название "Ида". Президент страны Джо Байден в воскресенье, 29 августа, предупреждал о природном явлении и американский штат Луизиана уже подвергся стихии.
Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает "NYT".
Пользователи соцсетей поделились фото и видео урагана, а также его последствий.
По словам Байдена, природное явление может прокатиться не только по одному штату, а по нескольким, поэтому нужно быть готовыми к этому.
На данный момент известно, что ураган, атаковавший Луизиану, получил третью категорию, хотя сначала ему давали четвертую из пяти возможных.
Явление "Ида" принесло с собой шквальный ветер скоростью 240 километров в час.
Кроме того, из-за урагана в стране может выпасти огромное количество осадков.
Из-за этого в реках и озерах может значительно подняться уровень воды и затопить окрестности.
По словам Байдена, последствия урагана могут стать для США разрушительными.
"Это буря, которая грозит человеческой жизнью. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди — в Луизиане, Миссисипи и Бог знает, возможно, еще дальше на восток — сделайте все, чтобы предотвратить беду", - говорит президент.
Таким образом Байден попросил граждан как можно скорее эвакуироваться, поскольку потом может быть поздно.
Также он пообещал привлечь все государственные средства "для спасения и восстановления".
На данный момент власть США уже приготовила 2,5 миллиона порций еды, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и другие необходимые во время урагана вещи.
В стране выделили 13 команд спасателей и более 100 бригад скорой помощи для помощи пострадавшим от "Иды".
По словам Байдена, он еще не видел такой тщательной подготовки к урагану.
Стоить отметить, что в 2005 году в США уже пронесся один мощный ураган Катрина, из-за которого погибли 1800 человек.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 августа мощный ураган "Грейс" накрыл Мексику — в штатах на побережье Мексиканского залива стихия унесла жизни по меньшей мере восьми человек.
Напоминаем, что в начале июля на Кубу обрушился ураган "Эльза", из-за которого погибли трое человек.
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