Мощный ураган "Грейс" накрыл Мексику: власти сообщили о восьми жертвах (видео)

В результате непогоды пострадали также всемирно известные курорты

Мощный ураган под названием "Грейс" накрыл Мексику. Больше всего пострадали штаты на побережье Мексиканского залива, где стихия унесла жизни по меньшей мере восьми человек.

Об этом утром в воскресенье, 23 августа, сообщает BBC.

Отмечается, что больше всего ураган бушевал в штате Веракрус — там снесло крыши домов, повырывало дерева, также пострадали автомобили. "Грейс" привел к сильному наводнению и оползнях в городах.

Местные власти сообщили по меньшей мере о восьми жертвах непогоды, из которых шестеро погибших — были членами одной семьи.

Ураган также привел к отключению электроэнергии в некоторых штатах Мексики. По данным Национальной энергетической компании CFE, без света остались 565 000 пользователей.

Немало беды "Грейс" натворил на всемирно курортном городе Канкун. Там существенно пострадали дома в прибрежной зоне, а также ураган повалил деревья.

А Международному аэропорту Мехико пришлось отменить часть рейсов из-за непогоды.

Отмечается, что через некоторое время ураган превратился в тропический шторм и прошелся вглубь страны.

Ураган "Грейс" в Мексике достигал скорости более 200 км/ч, ему присвоили третью из пяти возможных категорий по шкале Саффира-Симпсона.

Напомним, как сообщал "Телеграф", сильные ураганы натворили много бед и в украинских городах. Так, в Одесской области ураган сорвал крыши школ, предприятий и домов. А в Каменец-Подольском ночной ураган разрушил часть старинной крепости и повалил множество деревьев.