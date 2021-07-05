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На Кубу обрушился разрушительный ураган "Эльза" - власти эвакуировали больше 100 тысяч человек (фото)

На Кубу обрушился разрушительный ураган "Эльза" - власти эвакуировали больше 100 тысяч человек (фото)
08:27 Сегодня Телеграф Mint

Власти Кубы эвакуировали 180 тысяч человек опасаясь того, что тропический шторм Эльза может вызвать сильное наводнение. Ранее уже пострадали несколько островов в Карибском море. Погибло три человека в Сент-Люсии и Доминиканской республике. 

Об этом сообщает Голос Америки. 

Шторм зацепил южную и восточную сторону острова. Часть эвакуированных разместились у родственников, часть в госучреждениях. Жители горных районов нашли убежище в пещерах. 

разрушения на Кубе

Синоптики на Кубе предупредили про сильные дожди - от 13 до 25 сантиметров осадков, в некоторых местах до 38 см. Максимальная скорость ветра, которую зафиксировали в Национальном центре ураганов в Майами - 95 км/час.

эльза куба

Следующая на пути шторма - Флорида. Там губернатор Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в 15 округах. Напомним, ранее "Телеграф" писал про то, что в Майами рухнул жилой дом.

куба шторм

Ураган "Эльза" уже причинил ущерб восточным островам Карибского бассейна. На Барбадосе  62 дома разрушились полностью, всего о повреждении жилья сообщили 1100 человек. На Гаити пострадал лесной массив, который защищает почву от эрозии. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

США, Ураган, Куба, Эльза.
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