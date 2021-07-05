На Кубу обрушился разрушительный ураган "Эльза" - власти эвакуировали больше 100 тысяч человек (фото)

Власти Кубы эвакуировали 180 тысяч человек опасаясь того, что тропический шторм Эльза может вызвать сильное наводнение. Ранее уже пострадали несколько островов в Карибском море. Погибло три человека в Сент-Люсии и Доминиканской республике.

Об этом сообщает Голос Америки.

Шторм зацепил южную и восточную сторону острова. Часть эвакуированных разместились у родственников, часть в госучреждениях. Жители горных районов нашли убежище в пещерах.

Синоптики на Кубе предупредили про сильные дожди - от 13 до 25 сантиметров осадков, в некоторых местах до 38 см. Максимальная скорость ветра, которую зафиксировали в Национальном центре ураганов в Майами - 95 км/час.

Следующая на пути шторма - Флорида. Там губернатор Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в 15 округах. Напомним, ранее "Телеграф" писал про то, что в Майами рухнул жилой дом.

Ураган "Эльза" уже причинил ущерб восточным островам Карибского бассейна. На Барбадосе 62 дома разрушились полностью, всего о повреждении жилья сообщили 1100 человек. На Гаити пострадал лесной массив, который защищает почву от эрозии.