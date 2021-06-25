В Майями рухнула жилая 12-этажка: есть жертвы, под завалами могут находиться более сотни людей (фото)

В Майами (штат Флорида, США) в четверг рухнул 12-этажный жилой дом. В настоящее время известно, что четыре человека погибли и еще 159 числятся пропавшими без вести.

Об этом пишет BBC.

Происшествие произошло в четверг около двух часов утра по местному времени (около 9:00 по Киеву). Работы по разбору завалов продолжаются, известно, что более сотни человек удалось спасти, многие из них нуждались в медицинской помощи, а двое - в госпитализации.

В связи с ЧП в штате введен режим чрезвычайного положения, а это значит, что к спасательным работам привлекут Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели используют эхолокаторы и специально обученных собак, чтобы найти под обломками здания пострадавших людей. Всего привлечено около 80 спасательных команд.

По данным поисковых служб, под завалами слышны различные звуки, в частности громкий стук, что может свидетельствовать о том, что там все еще остаются блокированные люди. Однако темпы работ остаются медленными, поскольку существует вероятность обрушения бетонных конструкций.

Кроме того, процессу мешают затянувшиеся дожди и штормовой ветер.

Напомним, по Чехии прокатился мощный торнадо, опустошивший целые жилые районы. Местные СМИ сообщили о минимум 300 пострадавших.