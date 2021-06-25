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В Майями рухнула жилая 12-этажка: есть жертвы, под завалами могут находиться более сотни людей (фото)

В Майями рухнула жилая 12-этажка: есть жертвы, под завалами могут находиться более сотни людей (фото)
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Майами (штат Флорида, США) в четверг рухнул 12-этажный жилой дом. В настоящее время известно, что четыре человека погибли и еще 159 числятся пропавшими без вести. 

Об этом пишет BBC

Происшествие произошло в четверг около двух часов утра по местному времени (около 9:00 по Киеву). Работы по разбору завалов продолжаются, известно, что более сотни человек удалось спасти, многие из них нуждались в медицинской помощи, а двое - в госпитализации. 

В связи с ЧП в штате введен режим чрезвычайного положения, а это значит, что к спасательным работам привлекут Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям. 

Спасатели используют эхолокаторы и специально обученных собак, чтобы найти под обломками здания пострадавших людей. Всего привлечено около 80 спасательных команд. 

По данным поисковых служб, под завалами слышны различные звуки, в частности громкий стук, что может свидетельствовать о том, что там все еще остаются блокированные люди. Однако темпы работ остаются медленными, поскольку существует вероятность обрушения бетонных конструкций. 

Кроме того, процессу мешают затянувшиеся дожди и штормовой ветер. 

Напомним, по Чехии прокатился мощный торнадо, опустошивший целые жилые районы. Местные СМИ сообщили о минимум 300 пострадавших.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Флорида, Майями.
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