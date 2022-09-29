По США ударил ураган "Иан": миллионы без света, улицы превратились в реки (впечатляющие видео и фото)

По словам очевидцев, деревья вырывало с корнями, а вода хлопала в домах на уровне карнизов.

По юго-западу Флориды в США ночью со скоростью ветра 241 км/ч пронесся ураган четвертой категории Иан, оставив без электричества 2 миллиона человек, затопив дома и повредив крышу отделения интенсивной терапии больницы. По данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, это один из сильнейших ураганов, когда-либо обрушивавшихся на Соединенные Штаты. Иан приблизился к Флориде после того, как прошел над Кубой и Карибским морем как мощный тропический шторм и вступил в силу в теплых водах Мексиканского залива.

В городе Порт-Шарлотт во Флориде штормовая волна затопила отделение "скорой" в больнице, ветер снес часть крыши из отделения интенсивной терапии, передает AP. Вода хлынула на отделение интенсивной терапии, заставив персонал эвакуировать больных пациентов больницы, некоторые из которых были на аппаратах искусственной вентиляции легких, на другие этажи, сказала доктор Биргит Бодайн из больницы HCA Florida Fawcett. Сотрудники использовали полотенца и пластиковые контейнеры, чтобы попытаться убрать беспорядок.

Ураган Иан превратил улицы в реки в Форт-Майерсе, операторы 911 получили звонки от людей, оказавшихся в затопленных домах. Единственным вариантом передвижения была лодка. Просьбы помочь выбраться также были опубликованы в социальных сетях, некоторые из видео, на которых видно, как покрытая мусором вода хлюпает в карнизы домов. Наводнение и сильный ветер были зафиксированы на драматическом видео, опубликованном в социальных сетях, на котором видны вырванные с корнями деревья, дождь и затопленные автомобили:

Кроме того, половина улиц Неаполя на юго-западе Флориды стала непроходимой из-за наводнения. В городе первый этаж пожарной части был затоплен на 1 метр, пожарные работали, чтобы спасать снаряжение из застрявшей возле гаража пожарной машины.

По состоянию на данный момент в Соединенных Штатах не сообщалось ни о какой смерти от Иана. Но лодка с кубинскими мигрантами затонула в среду в штормовую погоду восточнее Ки-Веста, продолжаются поиски более 20 человек, нескольких пассажиров удалось спасти.

Многие эвакуировались до того, как ураган обрушился на сушу. Так, более 2,5 миллионов человек получили предупреждением об эвакуации вдоль западного побережья Флориды, хотя официальные лица заявили, что неизвестное количество людей решило остаться и попытаться пережить шторм.

В зоопарке Sunken Gardens на время шторма работники эвакуировали розовые фламинго в туалет:

"Животные в безопасности вместе с персоналом, который присматривает за ними во время шторма. Фламинго устроили ураганную вечеринку в туалете: едят, пьют и танцуют", — написали в Sunken Gardens.

В Орландо тематические парки Disney, Universal и другие закрыты не менее двух дней. Также была приостановлена работа международного аэропорта. В округе Бровард на юго-восточном побережье Флориды ночные торнадо, возникшие во внешних полосах урагана, разбили несколько небольших самолетов в аэропорту Норт-Перри и свергли многочисленные деревья.

Ураган в Форт-Майерси

Жители Кинг-Пойнта эвакуируются после ночного торнадо в Кингс-Пойнте. Автомобили, поврежденные в результате торнадо, вызванного ураганом Иан во Флориде Вырванное с корнями дерево на парковке торгового центра в Купер-Сити, штат Флорида Житель Флориды начинает ремонтировать свой дом после шторма

В среду вечером мощность Иана упала в категорию 1 с силой ветра 144 км/ч, когда он двигался по суше. В четверг ожидаются штормовые волны высотой 2 метра на северо-востоке Флориды, затем Иан переместится в Атлантический океан, в пятницу прогнозируется, что он переместится на север в Джорджию и Южную Каролину. Центр наблюдения за ураганами сообщил, что в центральной части Флориды к началу четверга ожидаются ураганные ветра с вероятными масштабными катастрофическими наводнениями.

Как ранее сообщал Телеграф, в прошлом году на США обрушился мощный ураган Ида, тогда пострадал штат Луизиана.