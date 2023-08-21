Спасут ли в Киеве озеро "Синее": названы причины аномального обмеления водоема на Виноградаре

Также "Телеграф" выяснил, сколько средств нужно для ревитализации, и где их возьмут

Резонансная ситуация вокруг обмеления озера "Синее" в Киеве продолжает держать в напряжении жителей спального массива и природоохранников, а также городских активистов. В публичной же плоскости начали появляться опасения, что столица может потерять этот водоем и зеленые зоны поблизости, а к земельному участку якобы уже присматриваются застройщики для возведения новых жилых комплексов.

Впрочем, как сообщили в департаменте защиты окружающей среды и адаптации изменения климата КГГА в ответе на информационный запрос "Телеграфа", ситуацию с выделением средств на спасение водоема уже удалось разблокировать, а речи о застройке территории вообще нет.

Так, 14 августа Киевская городская военная администрация соответствующим распоряжением разрешила распределить средства природоохранного фонда, который предусматривал выделение 35 млн грн на комплекс работ по ревитализации этого озера.

Также в КГГА сообщили, что проблема с обмелением озера на Виноградаре в Подольском районе столицы возникла еще в 2020 году (а то и раньше). Тогда по заказу коммунального предприятия "Плесо" специалисты провели научно-исследовательские работы на водоеме.

"Причины обмеления озера "Синего" в Подольском районе носят природный и техногенный характер. К первым относится повышение температуры воздуха (а следовательно, рост испарения) и заиление источников. К причинам техногенного характера — в частности, водопонижение вследствие строительства жилого массива и автомобильных дорог, которые стали искусственным препятствием для подземных и поверхностных вод", – рассказали в департаменте.

Обмеление озера "Синее". Фото — Facebook активиста Михаила Погребиского

Также там добавляют, что для спасения водоема предполагается расчистка озера, восстановление его гидрологического режима через открытие подземных источников и наполнение водой естественным путем, а также прочистка соединительного пролива.

Ранее начальник департамента защиты окружающей среды Александр Возный говорил о первоочередном плане, согласно которому в середине сентября определится производитель работ, который приступит к реализации проекта.

"В этом году сделаем акцент на расчищении южной и северной частей озера общей площадью 42 гектара на глубину до 5 метров, — рассказал он, — на укреплении части береговой линии в некоторых местах габионами, чтобы в воду не сползала почва, расчистке двух проливов и их укреплении. Сейчас основная цель – наполнить озеро водой. В следующем году перейдем к благоустройству, предусматривающему большой пляж и комфортный парк с вело- и беговыми дорожками, с соблюдением всех требований по инклюзивности".

Вместе с тем, по информации департамента защиты окружающей среды и адаптации изменения климата КГГА, средства для КП "Плесо" на расчистку, ревитализацию, исследования других озер Киева в 2023 году не предусмотрены. Также не выделяли на это финансирование и в 2021-2022 гг.

Напомним, Синее озеро — бессточный водоем на южной окраине Пуща-Водицкого леса, на западной окраине жилмассива Виноградарь. Крупнейшее из природных водораздельных озер Киева.

Еще одной из причин проблем с озером местные называют мусор после отдыхающих и "цветение" воды. Фото: Александр Возный/Facebook

Озеро находится на плоской равнине между долинами рек Днепр и Ирпень. До обмеления его длина составляла 700 метров, ширина – до 200 м, а водная площадь – около 15 га. Питается поверхностными и грунтовыми водами.

Вокруг этого водоема в 1980-х годах был построен весь Синеозерный массив. Озеро было популярной локацией для отдыха, купания и рыбалки. В водоеме водились 12 видов рыбы. Периодически там проводилось масштабное зарыбление.

Название озера происходит от необычного синеватого цвета воды. По официальной научной версии, такой оттенок дают мергелистые, супесчаные отложения, образовавшиеся еще в Ледниковый период. Поэтому дно озера устлано синеватым илом.

Как сообщалось, между тем в Киеве продолжается строительство на зеленой ветке столичного метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь. На июль текущего года строительные работы велись на участке от станции "Сырец" с установкой монолитных тоннелей.

Также "Телеграф" писал, что в столице застройщики снова посягнули на лакомый кусок природоохранной территории на Осокорках в Дарницком районе столицы. На участке близ озер Небреж и Тягле, где запрещено застраивать природную экосистему, девелоперы начали строительство нового жилого комплекса.