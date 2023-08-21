Чи врятують у Києві озеро "Синє": названо причини аномального обміління водойми на Виноградарі

Також "Телеграф" з'ясував, скільки коштів потрібно для ревіталізації, і де їх візьмуть

Резонансна ситуація довкола обміління озера "Синє" в Києві продовжує тримати у напруженні жителів спального масиву та природоохоронців і міських активістів. У публічній же площині почали з'являтися побоювання, що столиця може втратити цю водойму і зелені зони поблизу, а до земельної ділянки нібито вже придивляються забудовники для зведення нових житлових комплексів.

Втім, як повідомили в департаменті захисту довкілля та адаптації зміни клімату КМДА у відповіді на інформаційний запит "Телеграфу", ситуацію з виділенням коштів на порятунок водойми вже вдалося розблокувати, а мови про якусь забудову території взагалі нема.

Так, 14 серпня Київська міська військова адміністрація відповідним розпорядженням дозволила розподілити кошти природоохоронного фонду, який передбачав виділення 35 млн грн на комплекс робіт з ревіталізації цього озера.

Також в КМДА повідомили, що проблема з обмілінням озера на Виноградарі у Подільськосу районі столиці виникла ще 2020 року (а то й раніше). Тоді на замовлення комунального підприємства "Плесо" фахівці провели науково-дослідні роботи на водоймі.

"Причини обміління озера "Синього" в Подільському районі мають природний і техногенний характер. До перших належить підвищення температури повітря (а отже, зростання випаровування) та замулення джерел живлення. До причин техногенного характеру — зокрема водопониження внаслідок будівництва житлового масиву та автомобільних доріг, які стали штучною перешкодою для підземних та поверхневих вод", — розповіли в департаменті.

Обміління озера "Синього". Фото - Facebook активіста Михайла Погребиського

Також там додають, що для порятунку водойми передбачається розчистка озера, відновлення його гідрологічного режиму через відкриття підземних джерел і наповнення водою природнім шляхом, а також розчищення з'єднувальної протоки.

Раніше начальник департаменту захисту довкілля Олександр Возний говорив про першочерговий план, згідно з яким у середині вересня буде виконавець робіт, який приступить до реалізації проєкту.

"В цьому році зробимо акцент на розчищені південної та північної частин озера загальною площею 42 гектара на глибину до 5 метрів, — розповів він, — на укріпленні частини берегової лінії в деяких місцях габіонами, щоб у воду не сповзав ґрунт, розчищенні двох проток й їх укріпленні. Зараз основна мета – наповнити озеро водою. В наступному році перейдемо до благоустрою, який передбачає великий пляж та комфортний парк з вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності".

Разом з тим, за інформацією департаменту захисту довкілля та адаптації зміни клімату КМДА, кошти для КП "Плесо" на розчищення, ревіталізацію, дослідження інших озер Києва 2023 року не передбачені. Також не виділяли на це кошти і 2021-2022 рр.

Нагадаємо, Синє озеро — безстічна водойма на південній околиці Пуща-Водицького лісу, на західній околиці жилмасиву Виноградар. Найбільше з природних вододільних озер Києва.

Ще однією з причин проблем з озером місцеві називають сміття після відпочиваючих та "цвітіння" води. Фото: Олександр Возний/Facebook

Озеро розташоване на плоскій рівнині між долинами річок Дніпро та Ірпінь. До обміління його довжина складала 700 метрів, ширина — до 200 м, а водна площа — близько 15 га. Живиться поверхневими і ґрунтовими водами.

Навколо цієї водойми у 1980-х роках побудували весь Синьоозерний масив. Озеро було популярною локацією для відпочинку, купання та рибалки. У водоймі водилось близько 12 видів риби. Періодично там проводили масштабне зариблення.

Назва озера походить від незвичного синюватого кольору води. За офіційною науковою версією, такий відтінок дають мергелясті, супіщані відкладення, що утворилися ще в Льодовиковий період. Тож дно озера встелене синюватим мулом.

Як повідомлялось, тим часом у Києві триває будівництво на зеленій гілці столичного метрополітену в бік житлового масиву Виноградар. Станом на липень поточного року будівельні роботи велись на ділянці від станції "Сирець" зі встановленням монолітних тунелів.

Також "Телеграф" писав, що в столиці забудовники знову зазіхнули на ласий шматок природоохоронної території на Осокорках в Дарницькому районі столиці. На ділянці поблизу озер Небреж та Тягле, де заборонено забудовувати природну екосистему, девелопери почали будівництво нового житлового комплексу.