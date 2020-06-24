У Карпатах через зсуви ґрунту "зникло" озеро (Фото)

У Карпатах сталося 3 зсуви ґрунту, внаслідок чого зникло невелике карпатське озеро Криве та перегороджено дорогу у просілок на Прикарпатті. Про це на своїй сторінці у Facebook написала екоактивістка з Верховини Яніна Лучейко, передає УНН.

“...у Верховині, присілок Кривець, сталося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в присілок. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлової хати. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природню дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош. Цікаво, що це озеро утворилося в 2008 році так само під час повені. Тоді зсув перекрив потік, даючи життя новій природній локації”, — написала вона.

За її словами, зсув підійшов впритул до дороги.

“Ще 1 метр — і тут не зможе проїхати авто, тільки верхи, але внизу дуже стрімка прірва. Вода забрала з берегів карпатських річок все сміття. Черемош і його притоки начисто змили все, що люди так довго накопичували. В цьому році Карпатам буде потрібна надзвичайна допомога”, — додала вона.

Нагадаємо, за останні дні на Прикарпатті фактично випало до 70% місячної норми опадів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено відправилися на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди і здійснення повітряного моніторингу затоплених районів. Під керівництвом голови уряду був створений оперативний штаб.