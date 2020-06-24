МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 940 випадків коронавірусної хвороби

24 червня (станом на 9:00) в Україні 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків. Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1723 випадки;

Волинська область — 1955 випадків;

Дніпропетровська область — 1060 випадків;

Донецька область — 376 випадків;

Житомирська область — 1304 випадки;

Закарпатська область — 2369 випадків;

Запорізька область — 559 випадків;

Івано-Франківська область — 2124 випадки;

Кіровоградська область — 634 випадки;

м. Київ — 4528 випадків;

Київська область — 2332 випадки;

Львівська область — 4423 випадки;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 368 випадків;

Одеська область — 1370 випадків;

Полтавська область — 300 випадків;

Рівненська область — 3164 випадки;

Сумська область — 272 випадки;

Тернопільська область — 1786 випадків;

Харківська область — 1891 випадок;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 627 випадків;

Чернівецька область — 4478 випадків;

Черкаська область — 614 випадків;

Чернігівська область — 494 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 червня 2020 року до Центру надійшло 1314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень про підозру на COVID-19.