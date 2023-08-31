Скандальна забудова Подолу: у Київраді прокоментували загрозу знищення пам'яток архітектури

Міську владу знову запідозрили у підігруванні забудовникам

Однією з причин активізації девелоперів на столичному Подолі, що супроводжується гучними скандалами, є нібито таємна політична воля влади Києва, яка дала зелене світло забудовникам. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловила депутат Київської міської ради з фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова.

— Мені здається, що політичне рішення по Подолу прийнято. Воно полягає у тому, що місто буде давати дозволи на забудову. Тому що ці всі власники будівель десь орієнтовно з 2007 до 2010 років приватизували або викупили старі (іноді історичні. — Авт.) будівлі, і відтоді у себе тримають у власності.

Ті будівлі, які мають статус пам'яток, потихеньку доводять до руйнації, влаштовують пожежі, руйнують перекриття, виймають вікна тощо. Ті ж будівлі, що не мають статусів, власники чогось чекали, і тут одномоментно починається і їхній демонтаж, і багатьох інших [архітектурних] пам'яток на Подолі. Тому, на мою думку, це і є неозвучене політичне рішення керівництва міста, що Поділ можна забудовувати, — каже обраниця.

Нагадаємо, раніше лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк, коментуючи увагу забудовників до Подолу під час війни та ризики знищення архітектурних пам'яток, зазначала, що не слід відділяти свавілля забудовників від представників місцевої влади чи Мінкульту — "бо все відбувається або за мовчазною згодою, або за тихою офіційною".

За її словами, на місцях чи навіть у Мінкульті досі є чиновники, які дозволяють собі чинити за власним бажанням чи задля власної вигоди.

Як повідомлялось, у Фонді держмайна України "Телеграфу" підтвердили, що історичний Гостинний двір на Подолі після багаторічних судових баталій між містом та центральною владою держава врешті передала в управління Міністерству культури, позбавляючи владу міста прав і доступу до об'єкту.