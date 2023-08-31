Скандальная застройка Подола: в Киевраде прокомментировали угрозу уничтожения памятников архитектуры

Городские власти снова заподозрили в подыгрывании застройщикам

Одной из причин активизации девелоперов на столичном Подоле, что сопровождается громкими скандалами, является якобы тайная политическая воля властей Киева, которые дали зеленый свет застройщикам. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказала депутат Киевского городского совета из фракции "Слуга народа" Ксения Семенова.

— Мне кажется, что политическое решение по Подолу принято. Оно состоит в том, что город будет давать разрешения на застройку. Потому что все эти владельцы зданий где-то ориентировочно с 2007 до 2010 годов приватизировали или выкупили старые (иногда исторические. — Авт.) здания, и с тех пор держат их у себя в собственности.

Здания, имеющие статус памятников, потихоньку доводят до разрушения, устраивают пожары, разрушают перекрытия, вынимают окна и т.д. Те же строения, которые не имеюют статусов, то их владельцы чего-то ждали, и тут сиюминутно начинается и их демонтаж, как и многих других [архитектурных] памятников на Подоле. Поэтому, по моему мнению, это и есть неозвученное политическое решение руководства города, что Подол можно застраивать, — говорит избранница.

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк, комментируя внимание застройщиков к Подолу во время войны и риски уничтожения архитектурных памятников, отмечала, что не следует отделять произвол застройщиков от представителей местной власти или Минкульта — "поскольку все происходит или по молчаливому согласию, или по тихой, официальной".

По ее словам, на местах или даже в Минкульте до сих пор есть чиновники, которые позволяют себе поступать по собственному желанию или ради собственной выгоды.

Как сообщалось, в Фонде госимущества Украины "Телеграфу" подтвердили, что исторический Гостиный двор на Подоле после многолетних судебных баталий между городом и центральной властью государство наконец передало в управление Министерству культуры, лишая властей города прав и доступа к объекту.