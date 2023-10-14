У Києві на очах у перехожих обвалився Солом’янський парк: там нещодавно розпочали будівництво ЖК (фото, відео)

Земля обвалилася разом із бордюрами та тротуаром

Вранці, 14 жовтня, на території Солом’янського ландшафтного парку стався обвал. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Реальний Київ". Судячи з фотографій, опублікованих у соцмережах, у парку обвалився значний пласт землі разом із тротуаром.

Повідомляється, що обвал стався через викопаний "під" парк будівельний котлован, який з’явився тут зовсім недавно. Причини такої масштабної події встановлюються.

На даний момент місце обвалу загороджено сигнальними стрічками.

Можливо, обвал пов’язаний із будівництвом апарт-комплексу CitiZen, який впритул примикає до Солом’янського ландшафтного парку. Відомо, що в 2019 році влада Києва видала компанії-забудовнику дозвіл на будівництво "багатофункціонального комплексу", в якому мали розміщуватися готелі та офісні будівлі. Однак, як виявилося, забудовники почали зводити на вході до Солом’янського ландшафтного парку повноцінний житловий комплекс з метою подальшого продажу квартир.

З початку війни будівельні роботи були заморожені, проте вже у серпні поточного року на майданчику розпочалися активні роботи із залученням важкої техніки.

Фото: Хмарочос

Місцеві жителі неодноразово зверталися до столичної влади з проханням розірвати договір із забудовником та припинити будівництво ЖК. Крім цього, петиція з аналогічними вимогами набрала необхідну кількість голосів і на даний момент перебуває на розгляді.

Раніше "Телеграф" писав про те, що еколог б’є на сполох через проблему в столиці. Так, Київ неодноразово входив до рейтингів найзеленіших мегаполісів не лише Європи, а й цілої планети. Однак насправді виявилося, що ситуація з озелененням в українській столиці виглядає дуже гнітюче.