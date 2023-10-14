В Киеве на глазах у прохожих обвалился Соломенский парк: там недавно начали строительство ЖК (фото, видео)

Земля обвалилась вместе с бордюрами и тротуаром

Утром, 14 октября, на территории Соломенского Ландшафтного парка произошел обвал. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Реальный Киев". Судя по фотографиям, которые были опубликованы в соцсетях, в парке обвалился значительный пласт земли вместе с тротуаром.

Сообщается, что обвал произошел из-за вырытого "под" парком строительного котлована, который появился здесь совсем недавно. Причины столь масштабного происшествия устанавливаются.

На данный момент место обвала загорожено сигнальными лентами.

Возможно, обвал связан со строительством апарт-комплекс CitiZen, который вплотную примыкает к Соломенскому ландшафтному парку. Известно, что в 2019 году власти Киева выдали компании-застройщику разрешение на строительство "многофункционального комплекса" в котором должны были размещаться гостиницы и офисные здания. Однако, как оказалось, застройщики начали возводить на входе в Соломенский ландшафтный парк полноценный жилой комплекс с целью дальнейшей продажи в нем квартир.

С начала войны строительные работы были заморожены, однако уже в августе текущего года на площадке начались активные работы с привлечением тяжелой техники.

Фото: Хмарочос

Местные жители неоднократно обращались к столичным властям с просьбой разорвать договор с застройщиком и прекратить строительство ЖК. Кроме этого петиция с аналогичными требованиями набрала необходимое количество голосов и на данный момент находится на рассмотрении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что эколог бьет в набат из-за проблемы в столице. Так, Киев неоднократно входил в рейтинги самых зеленых мегаполисов не только Европы, но и целой планеты. Однако в реальности оказалось, что ситуация с озеленением в украинской столице выглядит весьма удручающе.