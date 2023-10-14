Виновные в обвале Соломенского парка в Киеве найдены: они все восстановят за собственный счет
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Виновными, как и предполагалось, оказались застройщики
В ночь на субботу, 14 октября, на территории Соломенского ландшафтного парка произошел обвал грунта. В результате этого была частично повреждена пешеходная аллея. К счастью, никто не пострадал.
Виновниками произошедшего оказались застройщики, которые строят жилой комплекс в непосредственной близости к парку. Об этом сообщили на официальном сайте Киевской городской администрации.
Ранее сообщалось, что вероятной причиной обрушения стал вырытый "под" парком строительный котлован, который появился здесь совсем недавно.
По информации столичных властей, виновниками оползня действительно стали застройщики, которые возводят вплотную к Соломенскому ландшафтному парку апарт-комплекс CitiZen, расположенный по улице Генерала Шаповала 1-3.
Представители застройщика обязались в кратчайшие сроки устранить последствия повреждения пешеходной части и восстановить благоустройство парка. Все работы они проведут за собственный средства.
Кроме этого, столичные власти обязали застройщика провести "расследование и выяснить причины чрезвычайной ситуации, а также принять все меры для недопущения подобных случаев в будущем".
Как ранее сообщал "Телеграф", в 2019 году власти Киева выдали компании-застройщику разрешение на строительство "многофункционального комплекса" в котором должны были размещаться гостиницы и офисные здания. Однако, как оказалось, застройщики начали возводить на входе в Соломенский ландшафтный парк полноценный жилой комплекс с целью дальнейшей продажи в нем квартир.
С начала войны строительные работы были заморожены, однако уже в августе текущего года на площадке начались активные работы с привлечением тяжелой техники.
Жители прилегающих домов неоднократно обращались к столичным властям с просьбой разорвать договор с застройщиком и прекратить строительство ЖК. Кроме этого петиция с аналогичными требованиями набрала необходимое количество голосов и на данный момент находится на рассмотрении.