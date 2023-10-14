Виновные в обвале Соломенского парка в Киеве найдены: они все восстановят за собственный счет

Виновными, как и предполагалось, оказались застройщики

В ночь на субботу, 14 октября, на территории Соломенского ландшафтного парка произошел обвал грунта. В результате этого была частично повреждена пешеходная аллея. К счастью, никто не пострадал.

Виновниками произошедшего оказались застройщики, которые строят жилой комплекс в непосредственной близости к парку. Об этом сообщили на официальном сайте Киевской городской администрации.

Ранее сообщалось, что вероятной причиной обрушения стал вырытый "под" парком строительный котлован, который появился здесь совсем недавно.

Фото: Реальный Киев

По информации столичных властей, виновниками оползня действительно стали застройщики, которые возводят вплотную к Соломенскому ландшафтному парку апарт-комплекс CitiZen, расположенный по улице Генерала Шаповала 1-3.

Представители застройщика обязались в кратчайшие сроки устранить последствия повреждения пешеходной части и восстановить благоустройство парка. Все работы они проведут за собственный средства.

Кроме этого, столичные власти обязали застройщика провести "расследование и выяснить причины чрезвычайной ситуации, а также принять все меры для недопущения подобных случаев в будущем".

Как ранее сообщал "Телеграф", в 2019 году власти Киева выдали компании-застройщику разрешение на строительство "многофункционального комплекса" в котором должны были размещаться гостиницы и офисные здания. Однако, как оказалось, застройщики начали возводить на входе в Соломенский ландшафтный парк полноценный жилой комплекс с целью дальнейшей продажи в нем квартир.

Фото: Хмарочос

С начала войны строительные работы были заморожены, однако уже в августе текущего года на площадке начались активные работы с привлечением тяжелой техники.

Жители прилегающих домов неоднократно обращались к столичным властям с просьбой разорвать договор с застройщиком и прекратить строительство ЖК. Кроме этого петиция с аналогичными требованиями набрала необходимое количество голосов и на данный момент находится на рассмотрении.