У центрі Києва можуть знести 140-річну будівлю: пов’язана з Андрієм Шевченком фірма хоче побудувати офісний центр
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За 15 млн грн фірма пов’язана з легендою футболу купила особняк та землю під офісний центр
Хаотична забудова Києва та дії девелоперів разом із чиновниками призводять до скандалів, коли під знесення йдуть навіть зелені зони. І ось на початку листопада спалахнув новий. Пов’язана з легендарним українським футболістом, екс-тренером національної збірної Андрієм Шевченком фірма, на думку активістів, намагається знищити історичну садибу Грубера, якій 140 років.
"Телеграф" розбирався в історії, яка може серйозно вдарити по іміджу найкращого українського футболіста. Як вдалося з’ясувати, зв’язок фірми-забудовника із спортсменом проглядається дуже явно.
Садиба Грубера піде під знос?
31 жовтня активісти спільноти "Цегла" на своєму Telegram-каналі повідомили про плани Київради продати земельну ділянку, на якій розташовано флігель під садибою Грубера за адресою вулиця Прорізна, 25А, у Шевченківському районі столиці.
Того ж дня земельна комісія Київради 21 голосом "за" (з 23) підтримала передачу земельної ділянки "для реконструкції нежитлових будівель під офісний центр", а 2 листопада це рішення підтримали депутати міськради. І це незважаючи на те, що під стінами КМДА на цей момент стояли активісти, які виступали проти цього рішення.
Як особливо наполягали активісти, на земельній ділянці знаходиться флігель садиби Грубера, збудований у 1882 році, який є історичною пам’яткою столиці. Сама земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:76:023:0012 має площу 905 квадратних метрів і, згідно з рішенням Київради, продана за 15,3 млн грн.
Таким чином, земля перейде приватній фірмі формально для реконструкції, тобто сама будівля має зберегтися. Так, згідно з рішенням Київради, ще 2002 року для земельної ділянки та будівлі на ній було встановлено безстрокові обмеження у вигляді регулювання забудови.
Тінь Андрія Шевченка
Покупцем земельної ділянки та майбутнім реконструктором, за версією депутатів (або руйнівником пам’ятника, за версією активістів), є ТОВ "Златовлад", засноване ще в 2001 році і займається нерухомістю та фінансовими операціями.
Власником фірми, за даними аналітичного сервісу YouControl, є Сергій Кравченко, пов’язаний із деякими футбольними функціонерами України взагалі, та найкращим футболістом нашої країни Андрієм Шевченком зокрема.
Так, свого часу він був помічником-консультантом на громадських засадах нардепа з Дніпра Леоніда Сергієнка, дочка якого вийшла заміж за голову Української асоціації футболу Андрія Павелка. Останній, до речі, звинувачується у корупції і влітку був випущений із СІЗО під заставу.
Але набагато більше Сергія Кравченка пов’язує з Андрієм Шевченком, адже, за даними того ж YouControl, у свій час він був президентом благодійної організації "Фонд Андрія Шевченка". Наразі директором фонду є сестра легендарного футболіста Олена, а він сам залишається засновником благодійної організації.
На дивовижний збіг, "Фонд Андрія Шевченка" має юридичною адресою будинок №25 з літерою А по вулиці Прорізній, тобто саме той, який і купило ТОВ "Златовлад".
Але ще цікавіше інше: і "Златовлад", і "Фонд Андрія Шевченка" мають один контактний номер телефону – (044) 235-94-50, хіба що фірма Сергія Кравченка має ще факс 235-94-52, чого фонд відомого футболіста позбавлений. Словом, прямий зв’язок між фірмою-покупцем і легендарним футболістом є.
Але що можна сказати про "Золотовлад"? Судячи з історії його судів, фірма не любить платити за рахунками, і це насторожує ще більше.
Наприклад, з листопада 2020 по травень 2021 року "Златовлад" судився з КП "Київтеплоенерго", оскільки не бажав платити за гарячу воду з березня 2016 по липень 2020 року, і все закінчилося позовом, який комунальники виграли. Суд зобов’язав "Златовлад" сплатити 17 800 грн.
Судилися із "Золотовладом" та страховики в особі "Інго Україна", які виплатили клієнтові страховку через те, що квартира останнього була затоплена з вини "Золотовлада". Оскільки порив труб стався у нежитловому приміщенні, яке належало цій фірмі, суд знову ухвалив рішення на користь опонентів фірми Сергія Кравченка.
Загалом, з покупкою будинку №25А по вулиці Прорізній "Златовладу" тепер належать чотири сусідні будівлі – по Прорізній, 25, Прорізній, 23А, та Володимирській, 43. Ймовірно, саме в цьому місці – на перетині Прорізної та Володимирської – і буде створено майбутній офісний центр.
Небезпеки 180-річній будівлі додає той факт, що у серпні вже стався скандал із знищенням 200-річного будинку на Подолі. Мер Віталій Кличко пообіцяв розібратися в тому, що трапилося, але поки що нічого зроблено не було.