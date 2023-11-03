У центрі Києва можуть знести 140-річну будівлю: пов’язана з Андрієм Шевченком фірма хоче побудувати офісний центр

За 15 млн грн фірма пов’язана з легендою футболу купила особняк та землю під офісний центр

Хаотична забудова Києва та дії девелоперів разом із чиновниками призводять до скандалів, коли під знесення йдуть навіть зелені зони. І ось на початку листопада спалахнув новий. Пов’язана з легендарним українським футболістом, екс-тренером національної збірної Андрієм Шевченком фірма, на думку активістів, намагається знищити історичну садибу Грубера, якій 140 років.

"Телеграф" розбирався в історії, яка може серйозно вдарити по іміджу найкращого українського футболіста. Як вдалося з’ясувати, зв’язок фірми-забудовника із спортсменом проглядається дуже явно.

Садиба Грубера піде під знос?

31 жовтня активісти спільноти "Цегла" на своєму Telegram-каналі повідомили про плани Київради продати земельну ділянку, на якій розташовано флігель під садибою Грубера за адресою вулиця Прорізна, 25А, у Шевченківському районі столиці.

Фасад будівлі на вулиці Прорізній, 25А

Того ж дня земельна комісія Київради 21 голосом "за" (з 23) підтримала передачу земельної ділянки "для реконструкції нежитлових будівель під офісний центр", а 2 листопада це рішення підтримали депутати міськради. І це незважаючи на те, що під стінами КМДА на цей момент стояли активісти, які виступали проти цього рішення.

Мітинг проти продажу землі та флігелю на ньому

Як особливо наполягали активісти, на земельній ділянці знаходиться флігель садиби Грубера, збудований у 1882 році, який є історичною пам’яткою столиці. Сама земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:76:023:0012 має площу 905 квадратних метрів і, згідно з рішенням Київради, продана за 15,3 млн грн.

Прорізна, 25А з повітря

Таким чином, земля перейде приватній фірмі формально для реконструкції, тобто сама будівля має зберегтися. Так, згідно з рішенням Київради, ще 2002 року для земельної ділянки та будівлі на ній було встановлено безстрокові обмеження у вигляді регулювання забудови.

КМДА наклав обмеження ще 2002-го року

Тінь Андрія Шевченка

Покупцем земельної ділянки та майбутнім реконструктором, за версією депутатів (або руйнівником пам’ятника, за версією активістів), є ТОВ "Златовлад", засноване ще в 2001 році і займається нерухомістю та фінансовими операціями.

Так виглядає продана земля на карті

Власником фірми, за даними аналітичного сервісу YouControl, є Сергій Кравченко, пов’язаний із деякими футбольними функціонерами України взагалі, та найкращим футболістом нашої країни Андрієм Шевченком зокрема.

Так, свого часу він був помічником-консультантом на громадських засадах нардепа з Дніпра Леоніда Сергієнка, дочка якого вийшла заміж за голову Української асоціації футболу Андрія Павелка. Останній, до речі, звинувачується у корупції і влітку був випущений із СІЗО під заставу.

Сергій Кравченко був помічником тестя Андрія Павелка

Але набагато більше Сергія Кравченка пов’язує з Андрієм Шевченком, адже, за даними того ж YouControl, у свій час він був президентом благодійної організації "Фонд Андрія Шевченка". Наразі директором фонду є сестра легендарного футболіста Олена, а він сам залишається засновником благодійної організації.

Сергій Кравченко очолював БФ Андрія Шевченка

На дивовижний збіг, "Фонд Андрія Шевченка" має юридичною адресою будинок №25 з літерою А по вулиці Прорізній, тобто саме той, який і купило ТОВ "Златовлад".

Але ще цікавіше інше: і "Златовлад", і "Фонд Андрія Шевченка" мають один контактний номер телефону – (044) 235-94-50, хіба що фірма Сергія Кравченка має ще факс 235-94-52, чого фонд відомого футболіста позбавлений. Словом, прямий зв’язок між фірмою-покупцем і легендарним футболістом є.

Але що можна сказати про "Золотовлад"? Судячи з історії його судів, фірма не любить платити за рахунками, і це насторожує ще більше.

Наприклад, з листопада 2020 по травень 2021 року "Златовлад" судився з КП "Київтеплоенерго", оскільки не бажав платити за гарячу воду з березня 2016 по липень 2020 року, і все закінчилося позовом, який комунальники виграли. Суд зобов’язав "Златовлад" сплатити 17 800 грн.

Судилися із "Золотовладом" та страховики в особі "Інго Україна", які виплатили клієнтові страховку через те, що квартира останнього була затоплена з вини "Золотовлада". Оскільки порив труб стався у нежитловому приміщенні, яке належало цій фірмі, суд знову ухвалив рішення на користь опонентів фірми Сергія Кравченка.

Загалом, з покупкою будинку №25А по вулиці Прорізній "Златовладу" тепер належать чотири сусідні будівлі – по Прорізній, 25, Прорізній, 23А, та Володимирській, 43. Ймовірно, саме в цьому місці – на перетині Прорізної та Володимирської – і буде створено майбутній офісний центр.

Будинки, якими володіє Златовлад

Небезпеки 180-річній будівлі додає той факт, що у серпні вже стався скандал із знищенням 200-річного будинку на Подолі. Мер Віталій Кличко пообіцяв розібратися в тому, що трапилося, але поки що нічого зроблено не було.