Запоруку за Павелка внесли російськими грошима: деталі нового скандалу

У справі голови УАФ новий скандал

Запоруку за тимчасово відстороненого президента Української асоціації футболу Андрія Павелка внесли із грошей, які мають російське походження.

Про це під час засідання Шевченківського районного суду Львова 9 серпня розповів прокурор, повідомляє FootballHub.

Як відомо, застава за футбольного чиновника складала 9,88 мільйона гривень. Його нібито зробила УАФ Маркетинг. Пізніше нібито випадково таку суму застави за Павелка вніс полтавський адвокат Святослав Болінський, який тепер через суд намагається повернути ці гроші.

4 серпня суддя дав слідству тиждень, щоб вони перевірили статки Болінського і те, звідки в нього такі гроші. Під час засідання 9 серпня прокурор заявив, що ці кошти були предметом скоєння злочинів в іншому кримінальному провадженні та взагалі мають російський слід.

У ході слідства вдалося встановити, що Болінський має зв’язки з адвокатом Павелка Сергієм Бойком. З’ясувалося, що перший свого часу був підзахисним Бойка у кримінальному провадженні за статтями 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Сам же Бойко під час останнього засідання заявив, що не знає особу, яка внесла майже 10 мільйонів гривень за Павелка.

"Виходить, що в УАФ таки мали рацію, коли заявляли про російський слід у цій судовій справі, в якій фігурує Андрій Павелко, і це пояснює імітацію діяльності Української асоціації футболу з питань російських судів, спортсменів та функціонерів", — пише FootballHub.

Зазначимо, що на початку серпня суд знову усунув Павелка з посади президента УАФ.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто може замінити Павла на посаді голови УАФ.